AKP'li Kocabıyık'tan partililerine sert eleştiri: Artık işi yüzsüzlüğe vurdular
Yayınlanma:
Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, CHP başta olmak üzere diğer paritden yapılan transferlere sessiz kalamadı. Partililerine sert tepki gösteren Kocabıyık, "Hak hukuk adalet ve karakter sınavından çoktandır sınıfta kaldılar ve artık işi yüzsüzlüğe vurdular" dedi.

CHP'li belediyelere yapılan operasyonların ardından çok sayıda CHP'li belediye meclis üyesi AKP'ye geçti.

CHP'den AKP'ye geçenler isimler arasında tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine başkan vekili olarak seçilen Özlem Vural Gürzel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

Gazeteci İsmail Saymaz yaptığı durum tespitinde "Ya kelepçe ya rozet" ifadelerini kullandı.

TRANSFERLERE AKP CENAHINDAN SERT TEPKİ

Son dönemde CHP başta olmak üzere çok sayıda partiden yapılan transferler üzerinden eleştirilerin hedefinde olan AKP'ye bir tepki de eski milletvekilinden geldi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına gösterdiği tepki sonrası partisinden ihraç edilen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, durumun centilmenliğin hiçbir kuralına uymadığını belirtti.

yeni-proje-12.jpg
Hüseyin Kocabıyık

"SINIFTA KALDILAR VE ARTIK İŞİ YÜZSÜZLÜĞE VURDULAR"

AKP'lilerin bu durumdan rahatsız olmadığına dikkat çeken Kocabıyık, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Merak ediyorum, şu bizim ak partililer, centilmenliğin hiçbir kuralına uymayan bu belediye el değiştirmelerinden hiç rahatsızlık duymuyorlar mı? Hayır duymuyorlar! Çünkü hak hukuk adalet ve karakter sınavından çoktandır sınıfta kaldılar ve artık işi yüzsüzlüğe vurdular. Tarih bu zümre ile ilgili ne yazacak, çok merak ediyorum."

isis.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

