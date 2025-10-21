AKP'li belediyenin fırınında infial yaratan görüntü!

Giderek derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yurttaşın alım gücü giderek düşüyor. Dar gelirli yurttaşlar ekmek alırken dahi hesap yaparken sağlıklı gıdaya erişim de giderek zorlaşıyor. Gıda güvenliğine dair tartışmalar sürerken AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Fenni Fırın’da kaydedilen görüntüler tepkilere neden oldu.

KAMYON KASASINA ATIP AYAKLARIYLA EZDİLER

Belediyenin dar gelirler için büfelerde satışa sunduğu ekmeğin üretildiği Fenni Fırın’da tonlarca ekmek belediyeye ait kamyonun kasasına gelişi güzel bir şekilde atıldı. Kamyona kasasına atılan bayat veya imalat hatası olduğu değerlendirilen ekmekleri işçilerin ayaklarıyla ezdikleri de görüldü. Tonlarca ekmeğin israf edilmesi ve ekmeklerin ayak altında ezilmesi eleştiri konusu oldu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Sözcü'de yer alan habere göre Konya Büyükşehir Belediyesi’nden kamyon kasasına atılarak ayaklar altında ezilen ekmeklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Tüm üretimini son sistem makinelerle yapan Fenni Fırın, Konya’da en kaliteli ve hijyenik ekmeği 9 lira fiyatla en uyguna Konyalılara sunmaya devam etmektedir. Fabrikanın ikinci etap genişlemesi aşamasında yeni makinelerin denenmesi aşamasında ortaya çıkan ve piyasaya sunulamayacak durumda olan ekmekler, hayvanlara verilmek üzere Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderilmiştir. Bu durum, tek bir defaya mahsus yaşanmıştır. Fenni Fırın, zam yapmadan eski fiyattan ekmek üretimine devam etmektedir.”