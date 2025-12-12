AKP'li belediyenin etkinliğinde konuşacaktı! Mehmet Akif Ersoy'un afişleri yırtıldı
Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada aralarında 8 isim gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, aralarında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın 'uyuşturucu' kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.
Son dakika | Tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı
ERSOY'UN AFİŞLERİ YIRTILDI
Ersoy, hakimlik ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ersoy'un tutuklanmasına yönelik tartışmalar sürerken AKP'li Esenler Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.
Esenler Beldiyesi 'Gençlik Spor ve Kültür Sanat Etkinlikleri' kapsamında 14 Aralık'ta Mehmet Akif Ersoy'u 'Esenler Medya Akademisi' etkinliğine konuşmacı olarak davet etmişti.
Ersoy'un söz konusu operasyonlar kapsamında tutuklanasının ardından Ersoy ilgili afişten kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı. Konuya ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.