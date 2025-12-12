AKP'li belediyenin etkinliğinde konuşacaktı! Mehmet Akif Ersoy'un afişleri yırtıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. AKP'li Esenler Belediyesi'nin 14 Aralık'ta konuşmacı olarak davet ettiği Ersoy'un afişlerini yırttı.