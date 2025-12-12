AKP'li belediyenin etkinliğinde konuşacaktı! Mehmet Akif Ersoy'un afişleri yırtıldı

AKP'li belediyenin etkinliğinde konuşacaktı! Mehmet Akif Ersoy'un afişleri yırtıldı
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. AKP'li Esenler Belediyesi'nin 14 Aralık'ta konuşmacı olarak davet ettiği Ersoy'un afişlerini yırttı.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada aralarında 8 isim gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, aralarında eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da yer aldığı 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın 'uyuşturucu' kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

Son dakika | Tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı

ERSOY'UN AFİŞLERİ YIRTILDI

Ersoy, hakimlik ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ersoy'un tutuklanmasına yönelik tartışmalar sürerken AKP'li Esenler Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.mehmet-akif-ersoy-2.jpeg

Esenler Beldiyesi 'Gençlik Spor ve Kültür Sanat Etkinlikleri' kapsamında 14 Aralık'ta Mehmet Akif Ersoy'u 'Esenler Medya Akademisi' etkinliğine konuşmacı olarak davet etmişti.mehmet-akif-ersoy.jpeg

Ersoy'un söz konusu operasyonlar kapsamında tutuklanasının ardından Ersoy ilgili afişten kimliği belirsiz kişilerce yırtıldı. Konuya ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
