AKP'li Başkan yurttaşa 'tipi bozuk' dedi: Ankara'da Meclis karıştı!

Yayınlanma:
Ankara'da Meclis karıştı. ABB Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, toplantıyı izlemeye gelen yurttaşlar için "Yavaş gelirken bir de tribünleri dolduruyorsunuz tipi bozuk adamlarla, bunlar sizin teşkilat üyeniz de olabilir" diyen AKP Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'a "'Allah'ın yarattığı hiçbir kulu kimse küçümseyemez" diye tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma yaratan bir söz gündeme geldi. AKP Grup Başkanvekili Nihat Yalçın’ın Meclis toplantısını izlemeye gelen vatandaşlar için sarf ettiği “Yavaş gelirken bir de tribünleri dolduruyorsunuz tipi bozuk adamlarla, bunlar sizin teşkilat üyeniz de olabilir” ifadeleri, hem Meclis üyeleri hem de kamuoyunda tepki topladı.

O SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

ABB Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, Yalçın’ın sözlerine sert tepki göstererek, “Nihat Bey’in, dünkü toplantıyı izleyen arkadaşlar için ‘tipi bozuk insanlar’ demesi yakışmadı. Allah’ın yarattığı hiçbir kulu küçümsemek kimsenin hakkı değildir. Karakteri veya fiziği üzerinden böyle ifadeler kullanmak kibir göstergesidir” dedi.

Işık, konuşmasında insanlara yönelik bu tür nitelendirmelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Allah’ın yarattığı kul kardeşim, ona kimse bir şey diyemez” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

