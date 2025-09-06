ABB Başkanı Yavaş Doğal Yaşam Parkı'nı tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 940 bin metrekarelik alanda Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) hayata geçirilen Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’nin halka açılışı yapıldı.

Parkın resmi açılışı ise 29 Ekim 2025’te Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, projenin yapım süreci ve Ankapark’a ilişkin bilgi verdi.

Parkın Atatürk Orman Çiftliği'nden hayvanat bahçesi yapılmak üzere kiralandığını belirten Yavaş, "Ancak vahşi hayvanların kafeslerde kalması, özgürlüklerinden mahrum edilmesi kamuoyunda çok tepki gördüğü için vahşi hayvanlarla ilgili dijital hayvanat bahçesi yaptık. Şu ana kadar 2,5 milyon çocuk kadar geldi, izledi" dedi.

Parkın bir diğer kısmında da evcil hayvanlar parkı açıldığını kaydeden Yavaş, "Sözleşmede hayvanat bahçesi yapılacak kaydıyla bize tahsis edilmiş. Zaten evcil hayvanat bahçesi Ankara’da birkaç yerde var. Dolayısıyla biz sözleşmedeki unsuru yerine getirmiş oluyoruz" dedi.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ ANLAYIŞLA PARK HALİNE GETİRDİK"

Amaçlarının parkı yeşil bir alana dönüştürmek olduğunu söyleyen Yavaş, "Burada ticari hiçbir şey yok. Tamamen gelişmiş ülkelerdeki park anlayışı gibi çoluk, çocuk, ailecek gelinebilecek bir alan haline getirdik" diye konuştu. Yavaş, tahminlerine göre parkın hafta sonları 100 bin insanı ağırlayacak genişlikte olduğunu dile getirerek, "Gördüğünüz gibi insanların sere serpe, hem çocuklarını getirebildiği hem de oyuncaklarla oynayarak vakit geçirebileceği bir alan oldu. Doğal Yaşam Parkı adıyla açtık. Sanıyorum bu Ankaralıların çok hoşuna gidecek. Merkezi bir yerde olması, ulaşımın her türlü kolay olması nedeniyle çok rağbet göreceğini düşünüyoruz" dedi.

"GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINI SAĞLADIK"

Doğal Yaşam Parkı içerisinde yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi veren Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Burayı organize etmek oldukça büyük bir iş. Çünkü bir yandan bütün bu alanların tanıtılması, buraya gelenlerin hangi alanda ne yapacağını bilmesi için dijital bir şekilde programını da yapıyoruz. Bu arada burada düzenli bir şekilde elektrikli araçlarla gezintiler yapılarak vatandaşların yürümesi sağlanıyor. Atatürk Orman Çiftliği’nin arazisi ile ilgili polemikler yapılır. Bize emanet edilenin bir kısmı yapılaştı, bir yerlere tahsis edildi. Biz en azından burayı bir an evvel yeşil alan yapmak suretiyle gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağladık. Buradaki birçok şeyi kendi imkânlarımız ile yaptık. Tam net rakam çıkmadı ama biliyorsunuz biz bunları paylaşıyoruz. Buraya 2 milyara yakın para harcadık. 17 binin üzerinde ağaç var. Binlerce çalı bitkisi dediğimiz bitkiler var. 7 bin civarı meyve ağacı da var."

AOÇ arazisi üzerine inşa edilen Ankapark'da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

"İmalattan kaynaklı birçok eksik vardı. Havuz ve abonelikler dâhil onları elden geçirmek durumunda kaldık. Yurt dışından bir Rus firması zaman içerisinde çalışmayan alanları da çalıştırmak için kiralamak istiyor. Biz kendisine bir şartla bu ihaleyi vereceğiz. Eğer bizim şartlarımızı kabul ederse açık ihale yapılacak. Tamamen halkın girişi- çıkışı ücretsiz olacak. Bu iki alanı birleştirdiğimizde 3 milyon metrekarelik bir alan oluyor. Bu çapta büyük olan Türkiye’de son derece az. Bizim Gölbaşı’nda yaptığımız Ata Çiftliği 3 bin 500 dönümden oluşuyor."