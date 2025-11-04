AKP'de istifa depremi: Bir isim daha görevini bıraktı

Yayınlanma:
AKP Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanı Abdulkadir Admış görevinden istifa ettiğini açıkladı.

AKP Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanı Abdulkadir Admış görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yaklaşık bir yıldır AKP Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Admış, bugün yaptığı yazılı açıklamayla hem bu görevinden hem de İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Admış, AKP'ye bağlılığının sürdüğünü belirtti.

akp-mardin.png

Admış, görev süresi boyunca partinin çalışmalarını "doğru, dengeli ve ilkeli" bir biçimde kamuoyuna aktarmaya gayret ettiğini belirterek, "Bu süreçte gösterdiğiniz ilgi, destek ve katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Admış, görev değişimine ilişkin olarak, "Bundan sonraki süreçte AK Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini İl Yönetim Kurulu Üyemiz Esengül Aydın Sancar yürütecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

