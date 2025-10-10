AKP vatandaşın arasına çıkmaya korkuyormuş! İşte kulislerde yankılanan o sözler

Yayınlanma:
Ekonomik kriz nedeniyle AKP'li yöneticilerin sahaya çıkmaktan korktuğu iddia edildi. AKP'li yöneticilerin, "Saha korkusu oluştu.Vatandaşın bize güveni azaldı" dediği kulislerde dillendiriliyor.

CHP’li belediyeler ve bazı sanatçılara yönelik artan yargı operasyonları, AKP içinde de eleştirilere neden oldu.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; parti kulislerinde bu operasyonların kamuoyunda “siyasi intikam” olarak algılandığı ve beklenen etkiyi yaratmadığı konuşuluyor.

"HALKTA İNANDIRICILIĞI KALMADI"

Bazı AKP yöneticileri, operasyonların muhaliflere yönelik yapıldığı izlenimi verdiğini ve halk nezdinde karşılık bulmadığını belirtiyor. “Bu operasyonlar muhalif oldukları için yapıldığı izlenimi yaratıyor. Halkta inandırıcılığı kalmadı” yorumu dikkat çekiyor.

SAHADAN KORKUYORLARMIŞ

2028 seçim sürecine yönelik değerlendirmelerde ise kurmaylar, yargı operasyonlarının seçmenle mesafeyi artırdığını dile getiriyor. “Saha korkusu oluştu. Bu gidişle seçim döneminde sahaya çıkamayacağız. Vatandaşın bize güveni azaldı” ifadeleri parti içinde dillendiriliyor.

Kurmaylar, artan hayat pahalılığı ve derinleşen ekonomik kriz karşısında operasyonların gündemi meşgul etmesini eleştiriyor. “Ekonomi bu kadar sıkıntıdayken gündemi operasyonlarla doldurmak yanlış. Bu politikalar seçmende tepki yaratıyor” değerlendirmesi öne çıkıyor.

Erdoğan CHP'siz o kare için 'Türkiye gerçeği' demişti: Bu anket de vatandaşın gerçeğiErdoğan CHP'siz o kare için 'Türkiye gerçeği' demişti: Bu anket de vatandaşın gerçeği


Kulislerde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın çevresinden doğru bilgiler almadığı da iddia ediliyor. Bazı parti üyeleri, “Erdoğan’a halkın gerçek gündemi aktarılmıyor. Ekonomik tablo sahada çok ağır” diyor.

"ÖNCELİK GEÇİM OLMALI"


Parti içinde, önceliğin muhalefetle mücadele değil, halkın geçim sıkıntısına çözüm bulmak olması gerektiği görüşü öne çıkıyor. Bir kurmay, “Önceliğimiz muhalefetle mücadele değil, halkın geçim derdi olmalı. Operasyonlar sadece tuz biber ekiyor” diyerek içerdeki rahatsızlığı özetliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

