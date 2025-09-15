AKP önünde Gazze eylemi yapan kadına sert müdahale: Üzerine su döküp bir de tekmelediler!

Yayınlanma:
Adana Valiliği, AKP İl Başkanlığı önünde “Gazze Nöbeti” eylemi yapan kadına müdahale eden 3 polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Adana’da AKP İl Başkanlığı önünde düzenlenen ‘Gazze Nöbeti’ oturma eylemine polis müdahale etti.

Polis müdahalesi sırasında, Fevziye Şenoğlu isimli kadının megafonunun tekmelendiği, başından aşağı su döküldüğü ve “Gazze’ye gidin” sözleriyle hedef alındığı görüntülere yansıdı.

Gazze’deki hastanelerde malzeme krizi: Acil tedarik çağrısıGazze’deki hastanelerde malzeme krizi: Acil tedarik çağrısı

VALİLİK: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Adana Valiliği, olayın gündem haline gelmesi ve tepkiler üzerine açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu olayla ilgili müfettiş görevlendirilmiş, idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, 3 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Konu hassasiyeti bakımından Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

adanaa.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

