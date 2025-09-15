AKP önünde Gazze eylemi yapan kadına sert müdahale: Üzerine su döküp bir de tekmelediler!

Adana’da AKP İl Başkanlığı önünde düzenlenen ‘Gazze Nöbeti’ oturma eylemine polis müdahale etti.

Polis müdahalesi sırasında, Fevziye Şenoğlu isimli kadının megafonunun tekmelendiği, başından aşağı su döküldüğü ve “Gazze’ye gidin” sözleriyle hedef alındığı görüntülere yansıdı.

Adana Valiliği, olayın gündem haline gelmesi ve tepkiler üzerine açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan AK Parti Adana İl binası önünde oturma eylemi düzenleyen Mavi Marmara gazisi F.Ş. ile ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.