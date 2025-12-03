AKP MKYK Üyesi Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynamayı çok düşünmüş

AKP MKYK Üyesi Mesut Özil, partisinin düzenlediği Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı’nın düzenlediği “Kütüphane Sohbetleri”ne katıldı.

Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Özil, Almanya'da yaşadığı kimlik sorununa dikkat çekti:

"Almanya'da yaşadığında ne kadar başarılı olursan ol 'Türk'sün' diye bakıyorlar, Türkiye'ye geldiğinde de maalesef bizleri 'Almancı' olarak görüyorlar. Bu üzücü bir durum"

Özil, çocukluğundan beri Türkiye’de yaşama hayali olduğunu belirtti:

"Benim 17-18 yaşından beri hedefim, bir gün inşallah futbolu bırakırsam Türkiye'de yaşamaktı. Allah da nasip etti"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yurt dışındaki Türkler üzerindeki etkisini anlatan Özil, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Almanya, Hollanda, Belçika'da olsun Türk toplumuna şu cesareti uyandırdı: Türk kökenini uyandırdı, güçlü bir devlet olduğumuzun hissiyatını verdi. Bizi bir ve beraber kılan o ruhu uyandıran o oldu, desteğini de hiç eksiltmedi. Almanya'da normalde ben camiler görmezdim. Şimdi Köln'e gittiğinizde kocaman bir cami var. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sayesinde"

Cami cami dolaşan Mesut Özil yandaş medyaya yaranamadı! Özil'in lüks saatleri manşet oldu

"EN ÜNLÜSÜ CUMHURBAŞKANI GERİSİ YALAN"

Özil, telefon rehberinde kayıtlı en ünlü ismin kim olduğu sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanı, gerisi yalan"

Özil, AKP tercih etme sebebini de “Çünkü her verdiği sözü tuttu.” yanıtını verdi.

EN BEĞENDİĞİ FUTBOLCU

Küçük yaşlarında futbolcu Zinedine Zidane'ı, şimdi ise Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i beğendiğini söyleyen Özil'in, "Attığı gollerle kendi takımını Avrupa'da da çok güzel temsil ediyor"derken "Tabii Fenerbahçe'ye atmasın da" diyerek de espri yaptı.

TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAYI ÇOK DÜŞÜNMÜŞ

Özil, "Türkiye Milli Takımı'nda oynamak ister miydiniz?" sorusuna "Çok hassas bir konu." diyerek cevap verdi.

"Türkiye Milli Takımı'nda oynasaydım nerelere gelirdim, ne hissiyatlar yaşardım, bunu kendim de çok düşündüm. Ama zamanı geri çeviremediğim için olan oldu, biten bitti. Ama her şey de konuşulduğu gibi olmadı. Ben başka konuları da konuşmak istemiyorum. Çünkü futbol kariyerim bitmiş, kavga edesim yok. Bu konuda da zaten açıklama genelde yapmak istemiyorum. Beni seven sever, sevmeyen de sevmesin, yapacak bir şey yok"

"Fenerbahçe'yi özlüyor musunuz?" diye sorulması üzerine Özil, "Özlüyorum tabii ki. Fenerbahçe kariyerim çok kısa sürdü maalesef. İnşallah bu sezon şampiyon oluruz. Bir de yeter artık olalım" yanıtını verdi.