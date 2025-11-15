AKP Gaziosmanpaşa ilçe ataması tepki çekti!

AKP Gaziosmanpaşa ilçe ataması tepki çekti!
Yayınlanma:
Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına İsmail Ergüneş atandı. İsmail Ergüneş'in iki hafta önce HSK üyesi adayı olarak TBMM genel kurulunda oylamaya girdiğini söyleyen DEVA Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Dikmen, "Böyle bir atama için bir iddet süresine bile ihtiyaç duymuyorlar. Bu geçişliliklerin bu kadar kolay ve hızlı olması Ak Parti’de kimse tarafından yadırganmıyor mu? dedi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yapılan istişarelerin ardından Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına İsmail Ergüneş'in atandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, görevi devreden Fatih Aydemir'e bu güne kadar olan çalışmalarından ötürü teşekkür edilip yeni ilçe başkanına da başarılar dilendi.

DEVA PARTİLİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Dikmen, yapılan geçişlerin ve atamaların bu kadar hızlı yapılmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ak Parti üyesi arkadaşlar Anayasa Mahkemesi Üyesi seçildiğinde bu eleştirilmişti. Sonra rutine döndü bu geçişlilikler. Bu gün İstanbul Gaziosmanpaşa ilçe Başkanlığı’na atanan Sayın İsmail Ergüneş iki hafta önce Hakim Savcılar Kurulu üyesi adayı olarak TBMM genel kurulunda oylamaya girmişti. Böyle bir atama için bir iddet süresine bile ihtiyaç duymuyorlar. Bu geçişliliklerin bu kadar kolay ve hızlı olması Ak Parti’de kimse tarafından yadırganmıyor mu gerçekten?"

mehmet-emin-dikmen.jpeg

İSMAİL ERGÜNEŞ SİYASİ HAYATI

AKPar’nin kuruluşuyla birlikte sırasıyla AK Parti İstanbul İl Seçim İşleri, İl Hukuk, İl Başkanlığı Çalışma Grubu ve yine eş zamanlı olarak AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı Çalışma Grubu ve İlçe Seçim Kurullarında aktif üye olarak görev yaptı.

2006 yılında yapılan AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresinden sonra İlçe Seçim İşleri Başkanı oldu. Gaziosmanpaşa’da 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkez(SKM) Başkanlığı yaptı.

2008 yılında yapılan Gaziosmanpaşa İlçe 3. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığı’na seçildi.

2011 yılında yapılan AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nın 4. Olağan Kongresinde tekrar İlçe Başkanlığı görevine getirildi.

2014 yılı Mahalli idareler Seçimlerde Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkan Aday Adaylığı için İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti.

Ardından İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Komisyon Üyeliğine getirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Siyaset
AKP'li Gökçek dalga geçmişti: Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Şehitler Anıtı' açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Şehitler Anıtı' açıklaması
İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'in tahliyesine ilk tepki
İmamoğlu'ndan Ahmet Özer'in tahliyesine ilk tepki