Akıncı'dan "82 Kıbrıs" diyen Bahçeli'ye rest: Meclis'e sunsun

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kullandığı "81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması hayat memat konusu haline geldi" ifadelerine eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan yanıt geldi.

"KKTC Türkiye'ye bağlansın" önerisinde ısrarcı olan Bahçeli'ye ironik bir çağrıda bulunan Akıncı, "Türkiye Büyük Millet Meclisine önerge sunsun; hem de sadece Kıbrıs’ın kuzeyi için değil, güneyini de kapsayacak şekilde" dedi.

4. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

MUSTAFA AKICI'DAN BAHÇELİ'YE REST

Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye’de hükümet ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarından hemen sonra yaptığı çağrıyı tekrarladı. KKTC’nin 81 Düzce’den sonra 82. vilayet olmasını istedi. ‘İki devletli’ söylemi sürdürülürken aslında bunun bir ‘vilayetleşme’ siyaseti olduğunu defalarca vurgulamıştım" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin sözlerinin bu niyeti açıkça ortaya koyduğunu belirten Akıncı, "Bu çağrı, gerçek niyeti bir kez daha gözler önüne sermiştir. Devlet beyi parmağının arkasına saklanmadığı için içtenlikle kutlarım" dedi.

Mustafa Akıncı'dan çarpıcı seçim yorumu: Falyalı'nın kara parasıyla alınan makam hak edene geçti

"SAMİMİYSE ÖNERGEYİ TBMM’YE SUNSUN"

"Sadece bu kararı, Türkiye’nin ‘tanıdım’ dediği ama dünyanın tanımadığı bir devletin meclisinden niye bekliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisine önerge sunsun; hem de sadece Kıbrıs’ın kuzeyi için değil, güneyini de kapsayacak şekilde" diyen Akıncı, Bahçeli’nin sıkça kullandığı ifadeye atıfta bulunarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Sıklıkla kullandığı ‘Kıbrıs Türk’tür Türk kalacaktır’ sloganının gereği bu değil mi?"