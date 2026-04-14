Akın Gürlek'ten Gülistan Doku mesajı! "Ucu nereye giderse gitsin..."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldığını açıkladı. Gürlek, soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gürlek, soruşturmaya ilişkin şöyle konuştu:

“Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.”

"UCU NEREYE GİDERSİN GİTSİN..."

Dosyanın yeniden ve kapsamlı biçimde ele alındığını belirten Gürlek şunları ifade etti:

“Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır.”

Doku ailesinin yaşadığı acıyı paylaştığını söyleyen Gürlek, soruşturmayı yürüten yargı ve kolluk birimlerine teşekkür etti. Gürlek, soruşturmanın faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar sürdürüleceğini vurguladı. Gürlek şunları dile getirdi:

“Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır’ vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz.”

— Akın Gürlek (@abakingurlek) April 14, 2026

DOKU DOSYASI 6 YIL SONRA RAFTAN İNDİ

Gülistan Doku dosyasında 13 Nisan’da yıllardır beklenen en somut adım atıldı. Soruşturma kapsamında 7 ilde 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk etapta 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Gün içinde bu sayı 12’ye yükseldi.

Gözaltına alınanlar arasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, dosyada Gülistan Doku’nun son görüştüğü kişi olarak yer alan Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası Engin Yücer ve dönemin valisinin koruması Şükrü Eroğlu da yer aldı.

Soruşturma artık yalnızca bir kayıp dosyası olarak yürütülmüyor. Savcılık, dosyayı “cinayet ve örtbas” şüphesiyle ele alıyor. Delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması ve organize bir örtbas ihtimali de soruşturmanın merkezindeki başlıklar arasında bulunuyor.

Dosyanın yönünü değiştiren gelişmeler arasında 700 saatlik yeni kamera kaydı, HTS ve daraltılmış baz incelemeleri, yeni teknik raporlar ve gizli tanık anlatımları yer alıyor. NTV ve Habertürk’ün haberlerine göre aile avukatına bırakılan isimsiz not da soruşturmada dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Bu notta Mustafa Türkay Sonel’in adının geçtiği, ardından yapılan incelemelerde Sonel’in olay günü ve gecesine ilişkin araç hareketlerinin olağan akışla bağdaşmadığının değerlendirildiği aktarıldı.

Dosyada Zeinal Abakarov’la ilgili şüpheler de yeniden öne çıktı. Önceki incelemelerde, Gülistan Doku’nun babası adına kayıtlı telefon hattıyla en son Abakarov’la görüştüğü belirlenmişti. Sonraki teknik değerlendirmelerde ise Abakarov’un telefonundaki bazı yazışmaların silindiği, Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından attığı bazı mesajların dikkat çektiği ve çevresindeki bazı kişilerin çelişkili beyanlar verdiği iddiaları dosyaya girdi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor. Soruşturma dosyasına göre Doku, o gün valilik karşısındaki duraktan minibüse bindi. Ancak minibüsten nerede indiği belirlenemedi. Aynı gün eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’la görüştüğü, telefonunun son sinyalinin ise Sarı Saltuk Viyadüğü hattında alındığı kayda geçti.

İlk yıllarda dosyada “intihar” ihtimali öne çıkarıldı. Uzunçayır Barajı’nda aylar süren aramalar yapıldı. Buna rağmen Gülistan Doku’ya ait hiçbir iz bulunamadı. Viyadüğü gören bazı kamera kayıtlarının ya hiç alınamadığı ya da net olmadığı, bir üniversite kamerasının da arızalı olduğu belirtildi. Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gece Abakarov’un evine girdiği görüntülendi. Ertesi gün ise kameranın açısının değiştiği ve ev kapısının görünmediği tutanaklara yansıdı.

Dosya, yeni savcıyla birlikte yeniden derinleştirildi. 31 Ekim 2025’te Gülistan Doku’nun kaybolduğu gün ve öncesine ait 700 saatlik KGYS ve işyeri kamerası görüntüsü soruşturmaya eklendi.