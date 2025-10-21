Akfen Holding'den Hamdi Akın açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmada, bu sefer de ünlü iş insanlarının ifadeye çağrıldı.
Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri Müdürü Murat Tomruk'un dün (20 Ekim) ifadesinin alınmasının ardından bugün de AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı.
Akfen hisselerinde sert düşüş! Hamdi Akın kararı sarstı
GÖZALTI İDDİASINI YALANLADILAR
Akın'ın "tanık sıfatıyla" ifade verdi. Akfen Holding, bu işlem hakkında açıklama yaptı. Akfen'in açıklaması şöyle:
"Bugün bazı medya organlarında,
Şirketimiz Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönünde haberler yer almıştır.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki, Sayın Hamdi Akın söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır.
Kendisi, günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir."