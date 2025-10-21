Akfen Holding'den Hamdi Akın açıklaması

Akfen Holding'den Hamdi Akın açıklaması
Yayınlanma:
İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında Akfen Holding Başkanı Hamdi Akın ifade verdi. Akfen, Akın’ın gözaltına alındığı yönündeki haberleri yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmada, bu sefer de ünlü iş insanlarının ifadeye çağrıldı.

Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri Müdürü Murat Tomruk'un dün (20 Ekim) ifadesinin alınmasının ardından bugün de AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağırıldı.

Akfen hisselerinde sert düşüş! Hamdi Akın kararı sarstıAkfen hisselerinde sert düşüş! Hamdi Akın kararı sarstı

GÖZALTI İDDİASINI YALANLADILAR

Akın'ın "tanık sıfatıyla" ifade verdi. Akfen Holding, bu işlem hakkında açıklama yaptı. Akfen'in açıklaması şöyle:

"Bugün bazı medya organlarında,
Şirketimiz Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönünde haberler yer almıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla belirtmek isteriz ki, Sayın Hamdi Akın söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır.

Kendisi, günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Siyaset
Son dakika | ABB konser soruşturmasında iddianame kabul edildi
Son dakika | ABB konser soruşturmasında iddianame kabul edildi
MYP Genel Başkan Yardımcısı Sancar’a silahlı saldırı!
MYP Genel Başkan Yardımcısı Sancar’a silahlı saldırı!