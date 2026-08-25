AİHM'in nihai kararı hakkında Osman Kavala cephesinden ilk açıklama

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala hakkında verdiği nihai kararın ardından Kavala cephesinden ilk açıklama geldi. Başak Çalı ve Philip Leach imzalı açıklamada, kararın derhâl uygulanması ve Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapıldı:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi tarafından verilen bu karar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesi uyarınca kesin ve nihai nitelik taşımaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararları ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesi uyarınca bağlayıcı niteliktedir.

Bu vahim adaletsizliğe son verilmesi için kararın artık gecikmeksizin uygulanması gerekmektedir."

AİHM, Kavala’nın Gezi Parkı protestoları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ve yaklaşık dokuz yıldır cezaevinde tutulmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğine hükmetti.

Açıklamada, AİHM’in Kavala hakkındaki mahkûmiyet kararını hükümsüz saydığı belirtildi. Mahkemenin, Kavala’nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını ve mahkûmiyetin doğurduğu bütün sonuçların ortadan kaldırılmasını istediği aktarıldı.

3. KARAR OLDUĞU HATIRLATILDI

Hukuk ekibi, bunun AİHM’in Kavala hakkında verdiği üçüncü karar olduğuna dikkat çekti.

AİHM, 2019’daki ilk kararında Kavala’nın tutuklanması için makul şüphe bulunmadığını belirlemişti. Tutuklamanın Kavala’yı bir insan hakları savunucusu olarak susturma amacı taşıdığına hükmeden Mahkeme, derhâl tahliye talep etmişti.

AİHM Büyük Dairesi, 2022’deki ikinci kararında ise Türkiye’nin 2019 tarihli kararı iyi niyetle uygulama yükümlülüğünü ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

Son karar, Kavala’nın 2019’dan sonra devam eden tutukluluğu ile 2022’de aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kapsadı.

Temel hakların ciddi biçimde ihlal edildiği belirtildi

AİHM, Kavala’nın hukuka aykırı şekilde özgürlüğünden mahrum bırakıldığına ve ceza yargılamasının adil yargılanma hakkının gereklerini karşılamadığına hükmetti. Böylece Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. ve 6. maddelerinin ihlal edildiği tespit edildi.

Mahkeme ayrıca ifade, toplantı ve örgütlenme özgürlüğünü güvence altına alan 10. ve 11. maddelerin de ihlal edildiği sonucuna vardı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının yeniden değerlendirilmesini sağlayacak bir mekanizmanın Türk hukukunda bulunmaması nedeniyle Sözleşme’nin 3. maddesinin ihlal edildiğine de karar verildi.

AİHM, Kavala’nın tutuklanması, yargılanması ve mahkûm edilmesinin görüşlerini ifade ettiği için kendisini cezalandırma ve susturma amacı taşıdığını belirledi. Bu nedenle Sözleşme’nin 18. maddesinin de ihlal edildiğine hükmetti.

"GECİKMEKSİZİN UYGUNLANMALI"

Açıklamada, AİHM Büyük Dairesi’nin kararının kesin ve nihai olduğu vurgulandı. Kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesi uyarınca bağlayıcı olduğu belirtildi.

Başak Çalı ve Philip Leach, yetkililere şu çağrıyı yaptı:

“Bu vahim adaletsizliğe son verilmesi için kararın artık gecikmeksizin uygulanması gerekmektedir.”