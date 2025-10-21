Ahmet Özer'in kızı İmamoğlu duruşmasındaki skandalı anlattı: Talimatı kim verdi?

Ahmet Özer'in kızı İmamoğlu duruşmasındaki skandalı anlattı: Talimatı kim verdi?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu yargılandığı ‘diploma’ davasının dünkü duruşmasında kriz yaşandı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Avukat Seraf Özer, yüzlerce avukatın ve vatandaşın adliyeye alınmadığını belirterek “Böyle bir tabloyu ilk kez gördüm. Avukatı adliyeye almama yetkisine kimse sahip değil. Bu kararı kim verdi talimatı kim verdiği sorusunun cevabını alamadık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün görüşen 'diploma' davası duruşmasında birçok tartışma gündeme geldi. Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kızı Avukat Seraf Özer duruşmada yaşananlar hakkında konuştu.

Daha önce birçok kez Silivri'de duruşma takip ettiğini ancak ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştığını söyleyen Seraf Özer, "İçeriye halk alınmadı. Halkın alınmamasının yanı sıra, oraya yüzlerce avukat adliyenin içine alınmadı" açıklamasında bulundu.

DİLEK İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE TAKİP ETMİŞLER

İmamoğlu'nun dünkü 'diploma' duruşmasını Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile beraber takip ettiklerini söyleyen Seraf Özer, "Çok üzülerek ayrıldım. Yiğidi öldürün ama hakkını verin. Mahkeme başkanı daha önceki duruşmada da izledik kendisini, hakikaten adil bir yargılama yapma çabası içinde olan, kendisini izah eden, bir de mahkeme salonlarının duygusal empati kurulması gereken alanı da var. Hakim bey adil yargılanma ilkeleri konusunda hassasiyet gösteren birisi.

Ben daha önce Silivri’de çok duruşma takip ettim ama ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştım. İçeriye halk alınmadı. Halkın alınmamasının yanı sıra, oraya yüzlerce avukat adliyenin içine alınmadı. Önümüzde jandarma bekletildi. Biz duruşma izlemeye gelmek için değil. Burası Adliye bizim baro odamız var belki baroya gideceğiz. Bir avukatın adliyeye alınmaması kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

"TALİMATI KİM VERDİĞİ SORUSUNUN CEVABINI ALAMADIK"

Tele1'e konuşan Seraf Özer, "İmamoğlu’nun duruşması 40 kişinin sığamayacağı bir salona alınmıştı. Burada yüzlerce insan var. Avukatları adliyeye almamak bu işin çok absürt bir noktası. Bunları basit görmemek lazım. Bir avukatın adliyeye alınmama kararını hakim dahi veremez. Avukatı adliyeye almama gibi bir yetkiye kimse sahip değil. Bu kararı kim verdi talimatı kim verdiği sorusunun cevabını asla alamadık" ifadelerini kullandı.

