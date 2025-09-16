Ahmet Özer için flaş adım! Bahçeli çağrıda bulunmuştu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekim 2024’te şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Özer, tutuklandıktan sonra da yerine kayyum atandı. 14 Temmuz'da yani 258 gün sonra hakim karşısına çıkan Özer, Kent Uzlaşısı soruşturmasından tahliye edildi ancak mali suçlar soruşturması nedeniyle cezaevinden çıkamadı.

İmralı Süreci'ni başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 12 Eylül'de Sabah'a verdiği röportajda süreç devam ederken Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

Özer'in avukatlarından da tahliye başvurusu geldi. Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin tahliye edilmesi için başvuru yaptıklarını şu sözlerle açıkladı:

"İHALEYE FESATTA HUKUKİ SORUMLUĞU YOK TESPİTİ YAPILDI"