Ahmet Özer için flaş adım! Bahçeli çağrıda bulunmuştu
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekim 2024’te şafak operasyonu ile gözaltına alındı. Özer, tutuklandıktan sonra da yerine kayyum atandı. 14 Temmuz'da yani 258 gün sonra hakim karşısına çıkan Özer, Kent Uzlaşısı soruşturmasından tahliye edildi ancak mali suçlar soruşturması nedeniyle cezaevinden çıkamadı.
İmralı Süreci'ni başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 12 Eylül'de Sabah'a verdiği röportajda süreç devam ederken Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.
Özer'in avukatlarından da tahliye başvurusu geldi. Özer'in avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin tahliye edilmesi için başvuru yaptıklarını şu sözlerle açıkladı:
"İHALEYE FESATTA HUKUKİ SORUMLUĞU YOK TESPİTİ YAPILDI"
"Esenyurt Belediye Başkanı Prof.Dr.Ahmet Özer, 2024 yılı Ekim ayında "Kent Uzlaşısı Soruşturması" kapsamında tutuklanmış; İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2025 tarihli duruşmasında ise tahliyesine karar verilmişti.
Bu karara karşın Ahmet Özer cezaevinden çıkamamıştı. Bunun sebebi ise Esenyurt Belediyesi'ne yönelik mali suç isnadıyla yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ocak 2025 tarihinde 2. kez tutuklanmasıydı. Öyle ki; Ahmet Özer'in, bu dosya kapsamında bulunan 3 ayrı bilirkişi raporunda, "ihaleye fesat karıştırmadan hukuki sorumluluğu yok" tespiti yapılmasına rağmen özgürlüğü kısıtlanmıştı.
Prof.Dr.Ahmet Özer hakkındaki iddianame 8 aydır hazırlanmadı. Bugün soruşturma dosyasına sunduğumuz dilekçeyle Ahmet Özer'in tahliye edilmesini talep ettik. Dilekçemizde Ahmet Özer'in isnat edilen suçlamada hukuki sorumluluğunun olmaması yanında hakkında kaçma şüphesi olmadığının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararıyla da sabit olduğunu ifade ettik."