Ahmet Hakan: DEVA Partisi kapanabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bu döneki yasama yılının açılışı ilginç karelere sahne oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis konuşmasından sonra ilk DEM Partililerin ellerini sıkarken resepsiyon öncesi de muhalefeti yanında topladı.

CHP hariç tüm muhalefet partileri ile resepsiyondan önce geniş bir kareye imza atan Erdoğan'ın yeni ittifakların peşinde olduğu iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP kurmayları demokrasi de partilerin iletişim kurmasında bir sakınca olmadığını belirtip olumsuz cümle kurmazken Erdoğan, ana muhalefeti o kareye tepki gösterdiler iddiası ile eleştirmeye başladı.

Benzer bir tepki de Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

BABACAN: ANA MUHALEFET DAHA DA YALNIZLAŞIR

AKP'den ayrılıp DEVA Partisi'ni kuran Babacan, "O fotoğrafa bakıp bize saldıranlar 'Kurtuluş yok tek başına’ diyorlar ya, ana muhalefet daha da yalnızlaşır. 'Cumhuriyet Halk Partisi yapayalnız bir parti olsun, sağında solunda daha önce işbirliği yaptığı hiç kimse kalmasın. Biz bize yeteriz' diyorlarsa kendi bilecekleri iştir. Biz hep iktidarı gözü kapalı şekilde onaylayan ve destekleyen medyadan, iktidar trollerinden şikâyetçiydik. Ana muhalefet medya ve trollerinin de iktidar trollerinden farkı kalmadı" ifadelerini kullandı.

AKP iktidarına en yakınlardan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında da Babacan'ın AKP'ye dönebileceğini iddia etti. Hakan şunları söyledi: