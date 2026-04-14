AİHM'in hükümete yönelttiği soruların ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu başvurusunda Türkiye’ye yönelttiği sorularla tutuklamanın siyasi olup olmadığını ve adaylığının engellenip engellenmediğini gündeme taşıdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Hükümet, AİHM’nin sorduğu soruların da gösterdiği şekilde taraf olduğu anlaşmalardan kaynaklanan evrensel hukuk ilkelerine geri dönmek zorundadır" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu öncelikli incelemeye aldı ve Türkiye hükümetine altı sorudan oluşan bir liste yöneltti. Sorulardan dördü rutin tutuklama incelemelerinde yer alırken, özellikle beşinci ve altıncı sorular dikkat çekti.

Mahkeme, beşinci soruda İmamoğlu’nun tutukluluğunun siyasi saiklerle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sorguladı. Altıncı soruda ise bu sürecin, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçim sürecine aktif katılımını engelleyip engellemediği doğrudan gündeme getirildi.

imamoglu-aihm.png

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tutukluluğumla ilgili AİHM’e de başvuru yapmıştık. Geçtiğimiz günlerde AİHM başvuruyla ilgili hükümete belli sorular yöneltti: *Elinizde tarafsız bir gözlemciyi ikna edecek tek bir somut delil var mı? *Neden her defasında önümüze aynı kopyala - yapıştır gerekçeleri koyuyorsunuz? Bu soruların yanıtı milletin kalbinde bellidir, bundan hiç şüphemiz yok. Ama asıl önemli olanı AİHM açıkça soruyor: Siz bu adamı gerçekten hukuki nedenlerle mi tutukladınız, yoksa cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiği için siyasi rakiplerinizi oyun dışı bırakmak amacıyla mı hapse attınız? Bu sorulara verilecek yanıtlar önemlidir. Türk hükümeti, AİHM’nin sorduğu soruların da gösterdiği şekilde taraf olduğu anlaşmalardan kaynaklanan evrensel hukuk ilkelerine geri dönmek zorundadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

