Adalet Bakanı AKP'ye geçenlere rozet taktı

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Çanakkale'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AKP Çanakkale İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarına konuştuktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'ye geçenlere parti rozeti taktı.

BAKAN TUNÇ'TAN ÇANAKKALE ZİYARETİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP'nin Türkiye Yüzyılı Buluşmları programı kapsamında Çanakkale'ye geldi.

AKP Çanakkale İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 Eylül Darbesi, yeni Anayasa ve CHP'ye yönelik davalar hakkında konuştu.

"DARBECİLERİN YAPTIĞI BİR ANAYASAYLA YÖNETİLMEK TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR"

Mevcut Anayasa'nın darbe anayasası olduğunu belirten Tunç, "Darbe anayasasıyla yönetilmekten memnun değiliz. Bu anayasanın değişmesi lazım" dedi.

Yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç olduğunu belirten Adalet Bakanı Tunç, "Darbecilerin yaptığı bir anayasayla yönetilmek Türkiye yüzyılında, Türkiye'ye yakışmıyor. Milletimiz demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı sonuna kadar hak ediyor ve bu milletimize olan siyasetçilerimizin, milletvekillerimizin, bizlerin milletimize olan en önemli borçlarından birisi." diyerek şöyle konuştu:

"Anayasamızda son yıllarda gerçekleştirdiğimiz değişikliklerle vesayetçi anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik çok önemli reformlara imza attık. Küçümsenemeyecek reformlardı bunlar, demokratikleşme adımlarıydı. Kadın haklarından, çocuk haklarına varıncaya kadar.

Özel hayatın korunması, kişisel verilerin korunması, bilgi edinme hakkı, bireysel başvuru hakkı gibi temel hak ve özgürlükleri güçlendiren ve hak arama yollarını genişleten birçok düzenlemeyi, değişikliği anayasamızda gerçekleştirdik milletimizin onayıyla.

Bu ülkede bir daha 12 Eylül, 27 Mayıs gibi darbelerin, 15 Temmuz gibi kalkışmaların olmaması için çok önemli reformlara imza attık. Milletimizin destekleriyle bunları gerçekleştirdik"

"YARGI TRAFSIZ VE BAĞIMSIZDIR"

CHP'ye yönelik davalar hakkında da konuşan Bakan Tunç, "Yargı tarafsız ve bağımsızdır" diyerek şunları söyledi:

"Bu dava süreçleri bize soruluyor. Burada yargılamayı ilgilendiren bir durum söz konusu. CHP'li delegelerin açmış olduğu davalar, yargıya verdiği dilekçeler, suç duyuruları, kongre iptali ile ilgili verdiği dilekçeler. Bunların hepsi CHP'nin kendi mensubu kişiler tarafından başlatılan süreçler. Yargı bu dilekçeleri alıp davaları görmek durumundadır.

Hem İstanbul il kongresi hem de genel merkez kongreleri ile ilgili devam eden davalar var. Bu davaların nasıl neticeleneceği ile ilgili bizim buradan bir şey ifade etmemiz söz konusu olamaz. Yargı tarafsız ve bağımsızdır.

Bu kongreleri etkilemeye yönelik, delege iradelerinin etkilendiğine yönelik iddialar, deliller sunuluyor. Bunları araştıracak olan yargıdır, mahkemelerdir. Yargı kararlarına uymakta bir hukuk devleti gereğidir"

ADALET BAKANI AKP'YE KATILANLARA ROZET TAKTI

AKP Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki basın toplantısının ardından Yılmaz Tunç, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada STK temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Bakan Tunç, AK Parti'ye katılanlara rozetlerini taktı.