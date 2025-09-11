Ablukadaki siyah tişörtlülerin kim olduğu hala belirsiz: Murat Bakan Menzil'e dikkat çekti

CHP'nin Sarıyer'deki eski İl Başkanlığı binasının ablukaya alındığı sıralarda kayyum Gürsel Tekin'in etrafında olan siyah tişörtlü kişilerin kim olduğu hala ortaya çıkmadı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın açıklama yapması gerektiğini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan Menzil tarikatına dikkat çekti.

KİM BU SİYAH TİŞÖRTLÜ KİŞİLER?

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin için emniyet güçleri Sarıyer'deki CHP binası önünde yoğun güvenlik önlemi almıştı.

Pazartesi günü bina çevresini ablukaya alan ekipler ile partililer ve yurttaşlar arasında arbede yaşandığı görülürken, çevik kuvvet biber gazıyla müdahale etmişti.

Kargaşa sürerken olay yerine siyah bir minibüsle gelen Gürsel Tekin, polis ekiplerinin yolu açmasıyla binaya giriş yaptı.

O anlarda Tekin'i kalkanlarla koruyan siyah tişörtlü kişiler dikkat çemişti. Konuya dair CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde "8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında bulunan ve üzerlerinde siyah tişört olan kimliği belirsiz kişiler kimlerdir?" sorusunu yöneltti.

MURAT BAKAN MENZİL TARİKATINA DİKKAT ÇEKTİ

İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmazken CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, olayla ilgili Menzi tarikatına dikkat çekti.

Sputnik'ten Mustafa Hoş'un programına konuk olan Bakan, 15 Temmuz 2016'dan önce jandarmanın resmi kıyafetinin kahverengi olduğunu belirterek darbe girişiminden sonra kıyafet renginin siyaha dönüdüğünü ifade etti.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kıyafetler hakkında soru önergesi verdiğinden bahseden Murat Bakan, jandarmanın resmi rengi olmayan siyah rengin Menzil tarikatıyla bir ilgisi olduğunu ifade etti. Bakan şöyle konuştu:

"15 Temmuz'dan önce Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki jandarmanın harici kıyafeti, yani resmi törenlerde giydiği kıyafetinin rengi değişti. Kahverengiden siyaha döndü ve bununla ilgili ben o zaman Süleyman Soylu'ya soru önergesi verdim. Resmi rengi jandarmada siyah diye bir renk yok. Dış görevlerde yani resmi törenlerde giyeceği üniforması değişti. Bunun menzile, renginin siyaha olmasıyla bir alakası var mı diye? Evet. Menzile, menzil tarikatıyla alakası var mı? Çünkü Menzil'in rengi siyahtır."

"Bunlar Jandarma Genel Komutanlığı'nda da tarikatlara ve cemaatlere göre farklı takkelere giyerek takkelerine göre ayrıştıkları, aynı zamanda namaz vaktinde namaza gitmedikleriyle ilgili iddialar vardı. Bununla ilgili de ben soru önergesi verdim. İşte Süleymancılar mavi takke takıyor, Menzilciler siyah takıyor diye. Ve Menzil'den dolayı jandarmanın resmi törenlerde giydiği üniformasının siyah olduğuna ilişkin iddialar vardı. Dolayısıyla ben bugün emniyetin içinde de çok üzülerek söylüyorum. Vatana, millete, hukuka, kanuna, bayrağa bağlı olması gereken öncelikle, devlete bağlı olması gerekirken, kula kulluk edenlerin, şeyhe, şıba, bir mürşide bağlı olanların olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Acaba bu siyah, siyahın onunla bir ilgisi var mı? Bunu da sorgulamak isterim."

Kim bu siyah tişörtlü kişiler? Sabah Özgür Karabat’ı tehdit etmişlerdi: Şimdi Ali Yerlikaya’ya soruldu

"JANDARMA DA OLABİLİR AMA ŞİMDİ JANDARMA BÖLGESİ DEĞİL ORASI"

CHP Genel Merkezi tarafından Genel Başkanı Çalışma Ofisi yapılan Sarıyer'deki bina çevresinde bulunan polislerin üzerlerinde sicil numarası olmamasına da dikkat çeken Bakan, "Polisin sicil numarasının yazmadığı bir üniformayla bir müdahalesi, bir görev yapması söz konusu olamaz bu yasaya aykırı." dedi.

Bakan söz konusu kişilerin jandarma olabileceğinden de bahsetti. Binanın yer aldığı bölgenin jandarmanın yetki alanında olmadığını belirten Bakan, şöyle konuştu:

"Devletin birimleri, kolluk birimleri yasaya uygun hareket edecek. O siyah tişörtülerin bakıldığında olaya direkt müdahale eden de ekibin içerisindeler onlar. Hani sadece güvenlik alma ya da öyle bir durumda değillerdi. Orada bulunanlarla konuştuğumuzda. Jandarma da olabilir ama şimdi jandarma bölgesi değil orası, polis bölgesi."

"İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMASI LAZIM"

Konu hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklama yapması gerektiğini ifade eden Bakan son olarak şunları söyledi:

"Onların kim olduğunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması lazım. Polisse de polis yazması lazım üzerinde ve sicil numarası olması lazım. Üzerinde hiçbir ibare olmayan siyah giyimde küçük kalkanlı kişiler gelip Türkiye'de herhangi bir toplumsal olaya müdahale edemez. Böyle bir şey yapamaz. Yani İstanbul İl Başkanlığı binasını işgal eder gibi saramaz bir yargı kararı kayyum atadı diye. Yani onların tamamı hukuka aykırı. Partinin yöneticilerini İstanbul İl Başkanlığını almıyorum diyemez. Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır meclisin resmi plakalı aracıyla alınmadı. Kırmızı plakalı aracıyla alınmadı yani. Böyle bir kanunsuz, hukuksuz, geçiş üstünlüğü olan aracın İstanbul İl Başkanlığı alınmadığı bir şeyi yaşadık yani."