Kim bu siyah tişörtlü kişiler? Sabah Özgür Karabat’ı tehdit etmişlerdi: Şimdi Ali Yerlikaya’ya soruldu

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul il yönetiminin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alınarak yerine kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in belediye binasına girişinde yaşanan arbede ve polis müdahalesini Meclis gündemine taşıdı. Özer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Özer, partisinin İstanbul İl Başkanlığının seçilmiş yönetiminin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alındığını ve yerine "kayyum" atandığını vurgulayarak "8 Eylül 2025 tarihinde, sabah saatlerinden itibaren il başkanlığı binası çevresinde yoğun polis ablukası oluşturulmuş, tedbir kararının icrası ise usule aykırı biçimde uygulanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte milletvekilleri ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, kolluk kuvvetlerinin kullandığı biber gazı ve orantısız güç nedeniyle çok sayıda kişi yaralanmıştır.” ifadelerini kullandı.

“CİDDİ SORU İŞARETLERİ DOĞURMAKTADIR”

Özer, CHP İstanbul İl binasının içindeki siyah tişörtlü kişilerin varlığına dikkat çekerek “Bu sırada, il binasının içinde, üzerlerinde siyah tişört bulunan polis, özel tim, çevik kuvvet veya herhangi bir resmi güvenlik görevlisini tanımlayıcı hiçbir ibare taşımayan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Bu kişilerce, görevlerini yapmaya çalışan, özellikle basın mensupları başta olmak üzere darbedilmiş, kötü muameleye maruz kalmışlardır. Söz konusu olay, kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme biçimine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.” sözlerini sarf etti

Özer, “Bahsi geçen kişilerin kimliği, il binasına nasıl girdikleri ve kolluğun bu şiddet eylemlerine neden engel olmadıkları derhal açıklığa kavuşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR KARABAT “TEHDİT EDİLDİĞİNİ” AÇIKLAMIŞTI!

Geçtiğimiz gün, kayyum Gürsel Tekin’in il binasına girmesinin ardından CHP il başkanlığını Bahçelievler'e taşımış, Sarıyer’deki binayı ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ofisi olarak belirlenmişti. Binlerce polis, hala binanın etrafında dururken Tekin'in binaya giriş için de 30 kişilik bir liste hazırladığı öğrenildi.

CHP milletvekilleri de başta içeri alınmayarak dokunulmazlık hakları ihlal edilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, içeri girerken tehdit edildiğini açıkladı. Karabat, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilini kaşıyla gözüyle siyah gözlüğüyle tehdit eden elini kolunu sallayarak buraya giren adamlar kim?" ifadelerini kullandı.

“İL BİNASININ İÇİNDEKİ SİYAH TİŞÖRTLÜ KİŞİLER KİM?”

Özer, Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

-8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında bulunan ve üzerlerinde siyah tişört olan kimliği belirsiz kişiler kimlerdir? -Bu kişilerin herhangi bir resmi görevi veya emniyet birimleriyle bağlantısı var mıdır? Varsa neden üzerlerinde görevlerini tanımlayıcı bir ibare bulunmamaktadır? -Basın mensuplarına yönelik darp olayının kolluk kuvvetlerinin gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen müdahale edilmeme sebebi nedir? -Gazetecilerin darbedilmesinden sorumlu kişiler hakkında adli veya idari bir işlem başlatılmış mıdır? -Olay günü görevli kolluk kuvvetleri ve amirleri hakkında görevlerini ihmal ve kötüye kullanma yönünden herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

