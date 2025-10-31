Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, uzun yıllardır ailesiyle görüştürülmediği yönündeki haberlerle gündeme geliyordu.

İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Öcalan'ın ailesiyle görüştüğü açıklandı.

ASRIN HUKUK BÜROSU BİLDİRDİ

Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'ın aralarında yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da bulunduğu yakınları ile görüşme yaptığını bildirdi.

İmralı'da aile görüşüne ilişkin yapılan açıklamada, "İmralı Adası’nda tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) aile görüşü gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.