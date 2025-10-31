Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü

Yayınlanma:
Asrın Hukuk Bürosu, İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ailesiyle görüştüğünü bildirdi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, uzun yıllardır ailesiyle görüştürülmediği yönündeki haberlerle gündeme geliyordu.

PKK Türkiye'den çekildikten sonra 'Af değil bize özel yasa istiyoruz' dedi!

İmralı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Öcalan'ın ailesiyle görüştüğü açıklandı.

abdullah-ocalan-pkk.png

ASRIN HUKUK BÜROSU BİLDİRDİ

Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'ın aralarında yeğeni ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın da bulunduğu yakınları ile görüşme yaptığını bildirdi.

Demirtaş'tan 'süreç' değerlendirmesi: CHP hedefe konularak ayrışma derinleştirildi

İmralı'da aile görüşüne ilişkin yapılan açıklamada, "İmralı Adası’nda tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Fatma Öcalan, Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan ile bugün (31 Ekim) aile görüşü gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

