Sivas'ta düello yaptılar: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Sivas'ta çıkan kavgada silahlarını çeken iki kişi birbirine ateş etti. Biri öldü, diğeri yaralandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan kavga silahlı düelloya dönünce 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kadıköy'de R.Ç. (33) ve R.U. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.Ç. ile R.U. birbirlerine tabancayla ateş etti.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, R.Ç'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan R.U. Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura