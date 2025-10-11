Bursa'da tır devrildi: 2 ağır yaralı var
Bursa'da hayvan yemi yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hayvan yemi yüklü tır kaza yaptı.
Ahmet S. yönetimindeki 42 ERG 17 plakalı hayvan yemi yüklü tır, Güney Kestane mevkisinde devrildi.
Durumun bildirilmesiyle kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYVAN YEMLERİ SAÇILDI
Kazada sürücü ile tırda bulunan Saliha S. ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırda yüklü hayvan yemleri kaza nedeniyle yol kenarına saçıldı.