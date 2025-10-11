Ağabeyinin eski eşinin kocasını vurdu

Ağabeyinin eski eşinin kocasını vurdu
Ağabeyinin eski eşinin kocasını silahla yaralayan zanlı yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesinde Pınar C, eski eşi Ümit P'den çocuğunu almak üzere Mavi Işıklar Çocuk Teslim Merkezi'ne gitti.

Pınar C, çocuğunu almak için eve giderken dışarıda bekleyen kocası Emrullah C. (32) ile Ümit P'nin kardeşi Onur P. (27) ile karşılaştı.

İkilinin arasında tartışma çıktı. Daha sonra Emrullah C, olay yerinden arabasına binip ayrılmak isterken Onur P. tabancayla ateş etti.

KURŞUN BAŞINI SIYIRDI

Başını sıyıran kurşunla hafif yaralanan Emrullah C, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emrullah C'nin aracına da 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Canik Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Onur P'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, bulundurma ruhsatlı tabanca, kurusıkı tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

Ayrıca Onur P. ile Emrullah C. arasında geçen hafta tehdit ve hakaret olduğu, bu sebeple soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

