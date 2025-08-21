Yüzlerce odası olan Şehir Hastanelerinde randevu bulunmuyor

Yüzlerce odası olan Şehir Hastanelerinde randevu bulunmuyor
Yayınlanma:
İktidar her fırsatta Şehir Hastaneleri'yle övünürken, doktor sayısının yetersiz olması nedeniyle yurttaşlar hastane randevusu bulamıyor. Tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalan yurttaşlar ise sağlık hakkına bile erişmekte zorlanıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Giderlerse gitsinler" sözleri üzerine çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı daha iyi koşullarda çalışmak ve insani koşullarda yaşayabilmek için yurtdışına göç etti. Çeşitli nedenlerle Türkiye'de kalan doktorlar ve sağlık çalışanları ise sayılarının azalması nedeniyle daha da zorlu çalışma koşullarında yurttaşa sağlık hizmetini ulaştırmaya çalışıyor.

İktidarın, her fırsatta övündüğü yüzlerce yataklı Şehir Hastanelerinin sayısı arttıkça hastanelerde randevu bulmak da o kadar zorlaşıyor. Hastanelerdeki doktor sayısının yetersiz olması nedeniyle randevu bulmakta zorlanan yurttaşlar, şehir dışında bulunan hastanelere gitmek zorunda kalıyor.

"DEVAMLI ŞEHİR DIŞINA GİTMEK ZORUNDA KALIYORLAR"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, randevu almada güçlükler ve doktor yetersizliği nedeniyle Sinopluların şehir dışındaki hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Karadeniz, saha çalışmaları kapsamında Sinop'ta ziyaretlerde bulunan CHP heyetine yurttaşların hastane randevularına ilişkin sıkıntılarını dile getirdiğini belirterek, “Genel anlamda Sinop ve Türkiye’nin her alanında hastanelerimizdeki durumlarla ilgili sıkıntılar var. Sinop’ta saha çalışması yaptık. Her gittiğimiz yerde söylenen tek şey var; hastane ile ilgili randevu alınmadığı, randevuların çok uzatıldığı, hastanede yetersiz doktor olduğu, doktor sayısının yetersizliğinden Sinop halkının devamlı şehir dışındaki hastanelere gitmek zorunda kaldığı söylemlerini zaten biliyorduk. Sağlık her şeyden önemli. Eğitim ve sağlığın olmadığı bir ilde yaşamın da çok zor olduğu kamuoyunun gündeminde" dedi.

"BİR KANSER 45 GÜN SONRA RANDEVU ALIYORSA"

Barış Karadeniz, hükümete seslenerek, "Şehir hastaneleri yapmakla, büyük hastaneler yapmakla içini dolduramadığınız sürece, hastane görevi yapılmadığı sürece ülkede büyük bir sorun vardır. Sinop özelinde, başhekim ve kadrosu çok ciddi çalışmalar yapmaya çalışıyorlar ama yetersiz imkanlar, imkansızlık içinde doktorun az olduğu, kadroların az olduğu bir ilde, yaşlı nüfusun fazla olduğu bir ilde hastanenin kapasitesinin yetersiz olduğu ve çalışma alanlarının kısıtlı olduğunu söylüyorum. Bunu yılardır söylüyorum. Her seferinde 1-2 doktor geldiği söyleniyor ama ben sonuç itibariyle görüyorum ki, bir kanser hastası 45 gün sonrasına randevu alıyorsa, bir çocuk için 40 gün sonrasına randevu alınmakta ise bizim Sinop ili hastane ve sağlık konusunda sınıfta kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

