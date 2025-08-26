Kene ısırığında yeni tehlike: Alfa-Gal sendromuna dikkat!

Alfa-Gal Sendromu, kene ısırıklarıyla et ve süt ürünlerine karşı ani alerjik reaksiyonlara yol açan tehlikeli bir hastalıktır. Son yıllarda hızla yayılan bu sendromun belirtileri, ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Kene ısırıkları kaynaklı meydana gelen bu hastalık, genellikle kırmızı et alerjisi olarak tanınsa da, süt, peynir ve hatta bazı ilaçlara karşı da ciddi reaksiyonları tetikleyebiliyor.

ALFA-GAL SENDROMU NEDİR?

Alfa-Gal sendromu, kene ısırığı sonrası gelişen bir alerjik reaksiyondur. Kene ısırdığı zaman vücuda alfa-gal adlı bir şeker molekülünü aktararak bağışıklık sistemini uyarır. Bu molekül, memeli hayvanlarda bulunurken insanlar tarafından üretilmez. Kene bir insanı ısırdıktan sonra vücuda giren alfa-gali, bağışıklık sistemi bir tehdit olarak algılar ve et ve süt ürünlerine karşı aşırı tepki verir.

NASIL YAYILIYOR?

Keneler, özellikle yaz aylarında, iklim değişikliğine de bağlı olarak artış göstermektedir. Alfa-Gal Sendromu, genellikle Lone Star Kenesi ve Felç Kenesi gibi türlerin ısırığıyla bulaşır. ABD’de ise “yalnız yıldız kenesi” ve diğer türler, insanların et ve süt ürünlerine karşı alerji geliştirmesine neden olmaktadır.

CDC verilerine göre, 2023 yılı itibarıyla 450 binden fazla Amerikalının Alfa-Gal Sendromu'na sahip olduğu tahmin ediliyor.

SEMPTOMLARI VE TEŞHİSİ

Alfa-Gal Sendromu belirtileri kene ısırığından 1 ila 3 ay sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler et ve süt ürünleri tüketildikten sonra; kaşıntı, mide bulantısı, kusma, nefes darlığı ve bazen anafilaktik şok gibi belirtilerle kendini gösterir.

Alfa-Gal sendromu teşhisi için mutlaka kan testi gereklidir. Bu test aynı zamanda bağışıklık sisteminin alfa-gale karşı antikor üretip üretmediğini de gösterir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Dünya çapında giderek daha fazla insanı etkileyen bir hastalık haline dönüşen alfa-gal sendromunun henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Alfa-Gal Sendromu için, et ve süt ürünlerinden tamamen kaçınılması gerekmektedir.

Uzmanlar, kenelerden korunmak için uzun kollu giysiler ve kene kovucular kullanılmasının hayati önem taşıdığını; kene ısırıklarını önlemek ve alfa-gal sendromu konusunda farkındalık yaratmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.