Göz tansiyonu yüzünden 19 yaşında 8 ameliyat oldu

Erzurum’da yaşayan Vesile (54) ve Muzaffer Altay’ın (70) 6 çocuğundan beşincisi olan Oğuzhan Altay’a 19 yaşında göz tansiyonu tanısı konuldu.

Altay, geçen 8 yılda gözünden 3 kez ameliyat oldu. Ancak tedavilere rağmen ağrıları devam etti. Göz tansiyonu 50 seviyelerine kadar yükselen Altay, damla tedavisinden de sonuç alamadı.

Sağ gözünde zamanla ciddi görme kaybı oluşan Altay’ın gözünde daha önce bulunmayan 7 derece astigmat gelişti. Yaklaşık 10 günde bir gözünde yaralar oluştuğunu söyleyen Altay, ağrı ve yaraların günlük yaşamını büyük ölçüde etkilediğini belirtti.

“GÜNEŞ IŞIĞINA ÇIKAMIYORUM”

Sürekli tekrarlayan yaralar nedeniyle çoğu zaman yalnızca 4 saat uyuyabildiğini anlatan Altay, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

“Sabah kalktığımda gözlerim kan çanağı oluyor. Güneş ışığına çıkamıyorum, evin içinde bile şapkayla dolaşıyorum. Bulanık görüyorum. Gözlerimde iltihap da var. Gözlerimi korumak için jel ve otolog serum uyguluyorum ama çare olmuyor. Bütün tedavileri uyguluyorum ama gözüm yine yara oluyor.”

Altay, sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını ve sosyal hayatının da sona erdiğini söyledi.

“Çalışamıyorum. Sosyal yaşamım bitti. 8 yıldır dışarı çıkamıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Arkadaşlarımla da görüşemiyorum. Hayatım hastane yollarında geçiyor.”

HASTANEYE GİDERKEN OTOBÜS KAZASI GEÇİRDİ

Tedavi için hastaneye gidip gelirken otobüs kazası geçirdiğini belirten Altay, kazada belinin kırıldığını ve omurgasına platin takıldığını söyledi.

Ağrıları nedeniyle zaman zaman hastaneye kaldırıldığını anlatan Altay, doktorlarının kendisine hem maddi hem de manevi destek olduğunu ancak daha ileri değerlendirme için Ankara veya İstanbul’daki uzmanlara gitmesinin önerildiğini ifade etti.

Altay, yol ve tedavi masraflarını karşılamakta zorlandığını belirterek yardım çağrısında bulundu:

“Tek isteğim görmek değil, gözümdeki acının durması. Allah rızası için duyarlı hocalarımız, büyüklerimiz yardımcı olursa minnettar olurum.”

“NE YAPSAM ÇARE BULAMADIM”

Oğuzhan Altay’ın annesi Vesile Altay da oğlunun yaşadığı ağrılar nedeniyle büyük endişe duyduklarını söyledi.

Vesile Altay, “Oğlumun durumu çok kötü. Kendine zarar verecek diye biz de onunla birlikte uyumuyoruz. Gözleri çok acıyor. Anne olarak çok üzülüyorum, elimden de bir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yapsam çare bulamadım” diye konuştu. (DHA)