Endozenya'da kızamık can aldı! Çoğu cocuk 17 kişi hayatını kaybetti

Endozenya'da kızamık can aldı! Çoğu cocuk 17 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Endonezya'da etkili olan kızamık salgınında çoğu çocuk 17 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde ortaya çıkan kızamık vakalarında artış gözlendi. Kızamık salgını nedeniyle çoğu çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, vakalardaki artışın Kovid-19 salgını sırasında kesintiye uğrayan aşılama programlarından kaynaklandığını belirterek, "Kızamık, aşılama yoluyla önlenebilir, bu nedenle aşılama stratejimizi daha etkili hale getirmek üzere yenileyeceğiz." ifadesini kullandı.

KIZAMIĞA KARŞI AŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI

Salgını kontrol altına almak için Sumenep bölgesinde geniş çaplı bir aşı kampanyası başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı ve çevredeki üniversitelerin desteklediği kampanyada, 9 bin 825 doz kızamık aşısı ile eyalet yönetimi tarafından sağlanan A vitamini takviyeleri dağıtıldı.

14 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında Sumenep bölgesindeki çocukların yüzde 95'inin aşılanması amaçlanıyor.

Kaynak:AA

41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
Sağlık
Gece boyu klima karşısında uyuyanlar dikkat!
Gece boyu klima karşısında uyuyanlar dikkat!
Yüzlerce odası olan Şehir Hastanelerinde randevu bulunmuyor
Yüzlerce odası olan Şehir Hastanelerinde randevu bulunmuyor
Yapay zeka doğru tanı oranında doktorları katladı
Yapay zeka doğru tanı oranında doktorları katladı