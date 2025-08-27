Endozenya'da kızamık can aldı! Çoğu cocuk 17 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde ortaya çıkan kızamık vakalarında artış gözlendi. Kızamık salgını nedeniyle çoğu çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, vakalardaki artışın Kovid-19 salgını sırasında kesintiye uğrayan aşılama programlarından kaynaklandığını belirterek, "Kızamık, aşılama yoluyla önlenebilir, bu nedenle aşılama stratejimizi daha etkili hale getirmek üzere yenileyeceğiz." ifadesini kullandı.

KIZAMIĞA KARŞI AŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI

Salgını kontrol altına almak için Sumenep bölgesinde geniş çaplı bir aşı kampanyası başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı ve çevredeki üniversitelerin desteklediği kampanyada, 9 bin 825 doz kızamık aşısı ile eyalet yönetimi tarafından sağlanan A vitamini takviyeleri dağıtıldı.

14 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında Sumenep bölgesindeki çocukların yüzde 95'inin aşılanması amaçlanıyor.