Her üç kadından biri kemik erimesi riski altında

Araştırmada 10 bin kadın, 10 yıl boyunca düzenli olarak çay ve kahve tüketimleri açısından takip edildi. Tüketim alışkanlıklarının kemik sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. Menopoz sonrası kadınlarda sık görülen kemik erimesi gibi hastalıklar, kemik yoğunluğu ile doğrudan ilişkilendiriliyor.

50 yaşın üzerindeki her üç kadından biri kemik erimesi riskiyle karşı karşıya. Kemik erimesi nedeniyle her yıl yüz binlerce kadın çatlak ve kırıklarla mücadele ediyor.

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Tartışmada son nokta: Çay daha faydalı!

Çay ve kahve tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini ele alan en kapsamlı çalışmalardan biri olan bu araştırma, çay mı kahve mi tartışmasına güçlü verilerle yaklaşıyor. Çalışmaya katılan kadınlar, her gün ne kadar çay ya da kahve içtiklerini düzenli olarak kaydetti. Aynı zamanda kalça ve boyun bölgesinden kemik yoğunluğu ölçümleri yapıldı ve 10 yıl boyunca kemik yoğunluğundaki değişimler takip edildi.

Sonuçlara göre çay içen kadınların kalça kemik yoğunluğu, kahve tüketenlere kıyasla daha iyi çıktı. Çay tüketiminin kemik yoğunluğu üzerindeki etkisi dramatik olmasa da araştırmacılara göre bu küçük fark bile birçok kadını kemik erimesi ve kalça kırıklarından koruyabilecek düzeyde. Çayın kemikler üzerindeki olumlu etkisi özellikle obezite hastası kadınlarda daha belirgin şekilde gözlemlendi.

Kahve tiryakileri dikkat!

Kahve ise çaya kıyasla daha olumsuz sonuçlar verdi. Günde bir ila üç bardak kahve tüketiminin kemik yoğunluğu üzerinde ne olumlu ne de olumsuz belirgin bir etkisi gözlemlenmedi. Ancak günde beş bardaktan fazla kahve tüketen kadınlarda kemik yoğunluğunun azaldığı tespit edildi.

Yüksek miktarda kahveye ek olarak alkol de tüketen kadınlarda ise en olumsuz kemik yoğunluğu sonuçları görüldü. Bu da yoğun kahve ve alkol tüketiminin kemik erimesi ve kırık riskini artırdığını ortaya koyuyor.

Yeşil çayda bulunan kateşin kemikleri koruyor

Çalışmanın araştırmacılarından Ryan Liu, çayın olumlu etkilerinin içeriğinde bulunan ve kemik gelişimini destekleyen kateşin adlı bileşenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Güçlü bir antioksidan olan kateşin, aynı zamanda tansiyonu düşürmeye de yardımcı oluyor. Kateşin en yoğun şekilde yeşil çayda bulunuyor.

Kahveyi sütlü için

Öte yandan kahvede bulunan kafein, kalsiyum emilimini ve kemik gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Doçent Doktor Enwu Liu, kahvenin kalsiyum emilimi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için kahvenin sütle tüketilmesini öneriyor.

Çay, kalsiyum ve D vitamininin yerini tutmuyor

Uzmanlar, kahveyi tamamen hayatınızdan çıkarmanızı ya da çay tüketimini aşırı derecede artırmanızı önermiyor. Kemik sağlığı için doktor kontrolünde kalsiyum ve D vitamini seviyelerinin takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Çay ve kahve tüketimini dengede tutmak, yaş ilerledikçe kemik sağlığını korumanın yalnızca küçük ama önemli bir parçası olarak görülüyor.

Kaynak: Flinders University. "Tea may strengthen bones in older women while heavy coffee weakens them." ScienceDaily. ScienceDaily, 13 December 2025.