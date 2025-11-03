Barış Karabulut: Ağız sağlığı bilinci çocuklukta başlar

Ağız ve diş sağlığı, yalnızca gülüşün güzelliğini değil; beslenmeden öğrenmeye, öz güven gelişiminden genel sağlığa kadar pek çok alanı doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre, sağlıklı bir ağız yapısı hem çocukların büyüme ve gelişiminin hem de yetişkinlikte kaliteli bir yaşamın temel taşlarından biri.

"SADECE DİŞLER AKLA GELMEMELİ"

Çocuk Diş Hekimi Barış Karabulut, ağız sağlığının yaşam boyu süren bir sorumluluk olduğunu söyleyerek, “Ağız sağlığı denildiğinde yalnızca dişler akla gelmemeli. Diş etlerinden damağa, çene yapısından tükürük bezlerine kadar tüm ağız dokuları genel sağlığımızı etkileyen bir bütündür. Çiğneme, konuşma, tat alma ve gülümseme gibi günlük yaşamımızın en temel fonksiyonlarını sürdürebilmemiz için ağız ve diş sağlığımızın korunması gerekir.” dedi.

SAĞLIKLI GELİŞİM İÇİN SAĞLAM DİŞLER ŞART

Çocukluk döneminde diş sağlığının korunmaması; yalnızca çürükler ve ağrılarla sınırlı kalmayıp, beslenme güçlüğü, konuşma bozuklukları, öğrenme zorlukları ve öz güven kaybı gibi pek çok soruna yol açabiliyor. Çürük nedeniyle kaybedilen dişlerin, çocuklarda çiğneme fonksiyonunu bozarak iştahsızlığa ve beslenme bozukluklarına neden olabileceği biliniyor.

Barış Karabulut: Ailelerin tutumu önemli

Karabulut, bu sürecin büyüme ve gelişmeyi de doğrudan etkilediğini belirterek, “Araştırmalar, ağız ve diş sağlığındaki bozulmaların çocuklarda büyüme geriliğiyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Yani çocukların sağlıklı gelişimi için güçlü ve sağlam dişlere sahip olmaları bir lüks değil, temel bir gerekliliktir.” dedi.

YAŞAM BOYU SÜREN SORUMLULUK

Çocuklukta atılan temellerin, yetişkinlikte de ağız ve diş sağlığını doğrudan belirlediğini ifade eden Karabulut, düzenli diş hekimi kontrollerinin ve doğru ağız bakım alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, “Hayatın ilk yıllarında kazanılan sağlıklı alışkanlıklar, bireyin ömür boyu hem ağız hem de genel sağlığını korumasını sağlar. Unutulmamalıdır ki, ağız sağlığı yalnızca gülüşümüzü değil, yaşam kalitemizi de doğrudan şekillendirir.” diyerek sözlerini bitirdi.