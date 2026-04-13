Tarih vererek açıkladı: Otomobillere savaş zammı kapıda

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Ortadoğu’daki savaş nedeniyle otomobil fiyatlarına haziran ayında zam geleceğini belirterek, “Maliyet artışı kaynaklı fiyat artışı kesin ama ne kadar olacağını bilmek zor” dedi. Eroldu ayrıca, “Sanayiciler Mısır, Tunus gibi ülkelere kaymaya devam ediyor” uyarısında bulundu.

OSD verilerine göre, yılın ilk üç ayında otomotiv üretimi yüzde 7 düşüşle 321 bin 856’ya, ihracat ise yüzde 15 düşüşle 215 bin 323’e geriledi. Sektör temsilcileri, Orta Doğu’daki savaşın yarattığı belirsizliklerle birlikte fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor.

“ÜRETİM VE İHRACAT BEKLENTİLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ”

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, savaşın etkisiyle 2026 yılına dair beklentilerini revize ettiklerini açıkladı. Eroldu, “İhracatı yüzde 4, üretimi yüzde 2 aşağı çektik” dedi. Plastik hammaddelerinde maliyet artışı olacağını belirten Eroldu, “Maliyet artışı kaynaklı fiyat artışı kesin ama ne kadar olacağını bilmek zor. Petrol oturmadığı için hammadde fiyatları da oturmadı” ifadelerini kullandı.

“FİYATLAR MAYIS VE HAZİRANDA YANSIR”

Sözcü’nün haberinde yer alan değerlendirmesinde fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Eroldu, “Nisan başında piyasanın hareketlenmesinin sebebi bu. Müşteri ‘fiyat artacak’ diyerek satın almaya koşuyor. Maliyetler ve fiyatlar artacaktır bu kaçınılmaz. Mayıs ve haziranda fiyatlara yansımalar olacaktır” dedi.

“YAKINDA TÜRKİYE’DE KABLO ÜRETİMİ KALMAYACAK”

Eroldu, sektörün rekabetçilik kaybı yaşadığına dikkat çekerek, “Otomotiv sanayi 2 senedir ciddi rekabetçilik kaybı yaşıyor. Yakında Türkiye’de kablo üretimi kalmayacak. Sanayiciler Mısır, Tunus gibi ülkelere kaymaya devam ediyor. Bu maliyetlerle üretince satamazsınız” açıklamasını yaptı.

VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

OSD Başkanı, otomotivde vergi oranlarında değişim beklemediğini söyledi. Eroldu, “Şu anda vergilerde bir değişim beklemiyorum. Biz kamudan bir şey istemeyi de doğru bulmuyoruz. Ülkenin kendi sorunlarının üstesinden gelmekte zorlandığı bir dönemdeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

