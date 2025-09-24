Araba alacaklar sakın acele etmeyin! 300 bin lira kar edebilirsiniz

Cumhurbaşkanı Kararı ile Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilecek binek otomobillere yeni ek vergiler getirildi. Düzenleme, hibrit ve elektrikli araçları da kapsıyor. Karar, iki aylık geçiş sürecinin ardından yürürlüğe girecek.

Araç tipine göre vergi oranı belirlendi. Yeni düzenlemeye göre:

Konvansiyonel ve hibrit (plug-in hariç) araçlarda yüzde 25 veya en az 6 bin dolar,

Plug-in hibrit araçlarda yüzde 30 veya en az 7 bin dolar,

Tam elektrikli otomobillerde ise yüzde 30 veya en az 8.500 dolar ek vergi alınacak.

Hangi tutar daha yüksekse, o uygulanacak. Karar, Dünya Ticaret Örgütü kuralları ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde hazırlandı.

Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız, düzenlemenin etkilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu karar şu anlama geliyor; ülkemize gelen galerideki araçların yüzde 80’i ithal araçlardan oluşuyor. Bu çıkan karar, Avrupa'dan gelen araçları kapsamıyor. Bu kararın kapsadığı araçlar genelde Çin ve Amerika'dan gelen araçları kapsıyor. Dolayısıyla da bu araçlarda ek vergi indirimi olacak. Bunun etkilerini de önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Yıldız, kararın tüketici davranışlarını etkileyebileceğini belirtti:

"Araç fiyatlarının düşüşeceği yansımalar araç satışlarını olumsuz etkiler, durdurur. Çünkü fiyatların düşmesini ve netleşmesini alıcı bekler. Bu kararla birlikte elektrikli, benzinli, hibrit araç almak isteyen müşterilerimiz, önümüzdeki günlerde daha uygun fiyata bu araçları tedarik edeceklerdir. Yani tüketiciye daha ucuz fiyatta alım olarak yansıyacaktır.”

"300 BİN LİRA KAR EDEBİLİRLER"

Vatandaşlara acele etmemeleri yönünde de uyarıda bulunan Yıldız şunları söyledi:

“Bu yasadan sonra araç almak isteyen müşterilerimizin biraz bekleyip, bu yasanın uygulandıktan sonraki yansımalarını görüp, piyasa netleştikten sonra almalarını tavsiye ederim. Belki de 2-3 milyonluk araçlarda 300 bin lira gibi kârları olabilir. Bir de bankadan kredi kullanıyorlarsa bu da onlar için avantaj. Bence beklemeleri de avantajlı olur.”

Sektör temsilcilerinden Fatih Taştan ise kararın ABD menşeli otomobiller üzerindeki etkisine dikkat çekti: