Yeni bir Toyota geliyor: Huawei ve Xiaomi teknolojisiyle donatıldı

Toyota'nın modeli yıl sonundan önce resmi olarak piyasaya sürmesi bekleniyor ancak satışların kesin başlangıcı henüz belirlenmedi.

Toyota, yeni bZ7 elektrikli sedan modelini Çin'de tanıttı. Toyota bZ7, üreticinin Beyond Zero serisinin bir parçası olacak ve Çin'deki dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarını hedefliyor. Lüks bir sedan olarak konumlandırılan model, BMW 5 Serisi'nden daha uzun. Yeni bZ7, 513 cm uzunluğunda ve 302 cm dingil mesafesine sahip. Bu format, aracı BYD Han L ve XPeng P7+ gibi Çin premium sedanlarının yanı sıra uluslararası rakiplerine de doğrudan rakip kılıyor.

screenshot-2025-09-18-at-09-55-12.png

Toyota, Çinli teknoloji devleriyle iş birliği yapmaya karar verdi. Araç, Xiaomi'nin akıllı sistemini entegre ediyor; bu da sürücülerin aracı Xiaomi cihazlarını kullanarak kontrol edebilmeleri ve araç, akıllı telefon ve akıllı ev ürünleri arasında ayarları senkronize edebilmeleri anlamına geliyor. Ayrıca, bilgi-eğlence sistemi Huawei'nin HarmonyOS işletim sistemini kullanıyor ve gösterge panelinin ortasında büyük bir yüzer ekrana sahip. Kabinde ayrıca baş üstü göstergesi, kablosuz şarj, ortam aydınlatması ve ahşap, sentetik ve hakiki deri gibi malzemeler yer alıyor.

toyota-bz7-4-1024x576-1.jpg

Toyota, bZ7'nin detaylı teknik özelliklerini henüz açıklamadı, ancak aracın muhtemelen arka aksta 207 kW'lık bir elektrik motoruna sahip olacağı tahmin ediliyor. Toyota'nın modeli yıl sonundan önce resmi olarak piyasaya sürmesi bekleniyor, ancak satışların kesin başlangıç ​​tarihi henüz belirlenmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

