Şahin Aybek

Şahin Aybek

İktidarın Gölgesindeki Sendika Ağacı Yeşermez!

Yayınlanma:

Sivil Toplumun Demokratik İşlevi

“Sivil toplum” kavramı, devletin dışında fakat toplumun içinde yer alan özerk örgütlenmeleri anlatır. Yurttaşların bir araya gelerek oluşturduğu bu yapılar, gerektiğinde devleti eleştiren, denetleyen, yönlendiren ve sınırlayan bir işleve sahiptir. Demokrasinin gücü, sivil toplumun ne kadar güçlü olduğuyla doğrudan ilgilidir. Demokrasisi güçlü toplumlarda STK’lar gücünü devletten değil halktan alır. Gücünü halktan değil devletten alan STK’lar itibarsızlaşır. Eğer sivil toplum örgütleri işlevsizleşirse, devlet sorgulanmaz ve kararlar dar bir iktidar çevresinde alınır. Toplumun her alanına yansısa da eğitim gibi toplumsal hayatın merkezinde duran bir alanda bu durum daha da yıkıcı sonuçlar doğurur.

Sendikalar Üyelerini Sadece Sayı Olarak mı Görüyor?

Öğretmenler, eğitim sendikalarına ekonomik ve özlük haklarını korumak için mesleğin saygınlığını yükseltmek, eğitim politikalarının şekillenmesine katkı koymak için de üye olurlar. Bu asli görevlerini yapabilmeleri ise ancak iktidara tabii olmayıp onların legal hakları için mücadele ile olur. Bu nedenle eğitim sendikalarının asli görevi, iktidarların arka bahçesi olmak değil; öğretmenin sesini yükseltmek, öğrencinin geleceğini savunmak ve kamu yararı için bilimsel bir eğitim anlayışını desteklemektir. Sendikalar, öğretmenlerin sadece maaş ve özlük haklarını değil; aynı zamanda özgür, çağdaş, üretken bir eğitim sistemini de savunmalıdır. Ancak Türkiye’de mevcut durum şöyle: Sendikalar üye sayısını artırıp üye aidatlarıyla kasayı doldurduktan sonra sendika üyelerini unutuyorlar.

Ayrıcalıklı Sendikalıların Hızlı Yükselişi

Sendikalı olmak, emeğin ve mesleğin haklarını korumaktır; hakkın olmayanı sendikal güçle gasp etmek değildir. Ancak ne yazık ki bugün tablo çok farklıdır. Ülkemizde neredeyse tüm sendikalar bir siyasi partinin arka bahçesine dönüşmüş durumdadır. Sendika başkanları, öğretmenin hakkını savunmak yerine yandaş partilerde görev almak, koltuk kapmak ve kişisel kariyerlerini büyütmek için çaba göstermektedir. Oysa sendikaların meşruiyeti, üyelerinin haklı taleplerini savunmalarından gelir. Siyasi iktidarlara yamanmış, koltuk hesabı yapan bir sendika ne öğretmeni koruyabilir ne de eğitime katkı sunabilir. Böyle olunca sendikalar hak arama zemininden çıkar, siyasetin çıkar oyunlarının bir parçası hâline gelir.

Ortak Akıl ve Katılım Zorunluluğu

Milli Eğitim Bakanlığının tek başına aldığı, sık sık değiştirilen kararlar eğitimi istikrarsızlaştırmaktadır. Bu yüzden eğitim kararları, yalnızca siyasi otoritelerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Üniversiteler, meslek örgütlerinin yanında en çok da eğitim sendikalarının tamamı sürecin aktif paydaşı olmalıdır. Ortak akıl olmadan alınan kararlar günü kurtarır, fakat geleceği heba eder. Eğitimde sürdürülebilirlik, geniş bir toplumsal mutabakatla mümkündür.

Bilimsel Temelli Politikalar

Sivil toplum örgütleri eğitim alanında daha fazla bilimsel toplantı düzenlemeli, raporlar yayınlamalı, hukuk yollarını kullanmalı ve kamuoyu oluşturmalıdır. Bu sayede alınacak kararlar daha geniş bir görüş birliğine dayanır ve sık sık değişmez. Çünkü eğitim, deneme tahtası değildir; bir neslin geleceği üzerinde yapılan her oynama, toplumun bütün dokusunu etkiler.

İktidarın Gölgesindeki Sendika Ağacı Yeşermez

Eğitim sendikaları ve diğer sivil toplum örgütleri, siyasi iktidarların gölgesinde kaldıkça işlevlerini yitirirler. Oysa onların gerçek gücü, bağımsızlıklarında ve toplumsal meşruiyetlerinde yatar. Eğitim politikalarının belirlenmesinde iktidarın hoşuna gidecek tavırlar değil; toplumun çıkarlarını önceleyen cesur çıkışlar önemlidir. Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin ortak meselesidir. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Şahin Aybek Arşivi

Yusuf Tekin yamalı paltodan kurtulabilecek mi?: Gogol’un “Palto”su ve MEB’in hikayesi

 09 Eylül 2025 Salı 23:41

Ne kadar yükseğe tırmanırsan, zirve o kadar yalnızdır (Zirvede Yalnız Bir Aptal Nietzsche)

 08 Eylül 2025 Pazartesi 05:00

Eğitimde bütün parçaların toplamından üstündür

 07 Eylül 2025 Pazar 05:10

Eğitimle bir olalım, iri olalım, diri olalım: Eğitimle birlikten doğan güç

 06 Eylül 2025 Cumartesi 05:05

"Ruhlarımız yatak değiştirme saplantısı ile bir göç sıkıntısı içindedir"

 05 Eylül 2025 Cuma 05:25

12 yıllık zorunlu eğitim ne tür değişimlere yol açmıştır?

 04 Eylül 2025 Perşembe 05:10

Beklemek: Ömre sabır eklemek

 03 Eylül 2025 Çarşamba 05:10

Sayın Yusuf Tekin’e “At Sineği”nden Küçük Bir Isırık

 02 Eylül 2025 Salı 05:20

Köy enstitülerini anlamayan Mansur Yavaş’ı anlayamaz

 01 Eylül 2025 Pazartesi 05:00

“İmam Hatip Liselerinin Karpuzlusu da Çıkacak mı?”

 31 Ağustos 2025 Pazar 05:15
SON YAZILAR
Mustafa K. Erdemol
Mustafa K.Erdemol
Katar Suriye’yi hatırlamış mıdır acaba? Doha’ya İsrail Saldırısı
Şahin Aybek
ŞahinAybek
İktidarın Gölgesindeki Sendika Ağacı Yeşermez!
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
"Satın alınmış medya unsurları!" Ali Koç ve Tedesco
Sedat Kaya
SedatKaya
Morrison'dan Manifest'e müzik sanık sandalyesinde
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Kayyum bey ve dostları!
Katar Suriye’yi hatırlamış mıdır acaba? Doha’ya İsrail Saldırısı
Katar Suriye’yi hatırlamış mıdır acaba? Doha’ya İsrail Saldırısı
İktidarın Gölgesindeki Sendika Ağacı Yeşermez!
İktidarın Gölgesindeki Sendika Ağacı Yeşermez!
CHP'lilerden Beykoz'da istifa edenlere çağrı: Onur ve Şerefleri var ise...
CHP'lilerden Beykoz'da istifa edenlere çağrı: Onur ve Şerefleri var ise...
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Karadeniz, bakın nereye atandı!
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Karadeniz, bakın nereye atandı!