Dünyayla dalga geçtiler: Filistinliye barış yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrailli katil ile üzerinde anlaştığını söylediği Gazze barış planı (! ) hakkındaki açıklamalarına Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerin liderleri pek bir bayıldılar. Trump'ın “Gazze'deki savaşı sona erdirmek için gösterdiği samimi çabaları memnuniyetle karşıladıklarını” hazırladıkları bir ortak bildiriyle duyurdular da.

Bu “liderlerin” sık sık gülünç duruma düştükleri bilinir, ancak bu kez çok acele ederek daha fazla gülünç oldular. Umarım kamuoyları onlara kendilerini düşürdükleri durumun hesabını sorar. Çünkü bu “liderler” ciddi ciddi Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmek için “samimi çaba” gösterdiğini sanıyorlar.

Trump’ın “samimi çaba göstererek” Filistin tarafını hesaba katmadan İsrailli katille hazırladığı 20 maddelik “barış planı” adeta dünyayla dalga geçmek için hazırlanmış bir metin. En önemli eksiği de “tarafların” müzakeresiyle hazırlanmamış olması elbette. Aksine taraflardan birinin, yani Hamas’ın sunulan koşulları kabul etmesi, sonuçları neyse katlanması beklenen Trump ile katil arasında önceden müzakere edilen bir plan.

İsrailli katil, Trump’la görüşmesinden sonra yaptığı basın toplantısında Trump’ın planının İsrail hükümetince belirlenen ilkelere uyduğunu belirtirken Filistin Yönetimi, sözkonusu ilkeleri “Gazze’nin fiili işgali” olarak reddetmiş, Hamas da aynı ilkeleri Gazze’deki soykırımı uzatacak bir “teslimiyet” belgesi olarak nitelendirmişti. Katilin dile getirdiği sözkonusu ilkeleri hatırlatalım; Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin askerden arındırılması, İsrail'in “öngörülebilir gelecekte güvenlik çemberi dahil olmak üzere güvenlik sorumluluğunu” sürdürmesi, nihayet “ne Hamas ne de Filistin Yönetimi tarafından yönetilen” yeni bir sivil idarenin kurulması. Hamas olsanız kabul eder misiniz bunları?

Yukarıda sıraladığım ülkelerin liderlerinin sevindirik olmalarına yol açan Trump’ın “samimi çabaları” sonucu ortaya çıkan barış planında bakın ne yok: Filistin Devleti’nin kurulmasına ilişkin herhangi bir hüküm ya da garanti. Ki hem Ortadoğu ülkelerinin hem de İngiltere gibi batı ülkelerinin desteklediği bir talepti bu.

Filistin Devleti’nin d’si yok, ama bakın ne var: Hamas yok edildikten sonra Filistin Yönetimi'nin yeniden yönetici güce kavuşması için “reform” yapması, Trump ile Irak Kasabı Tony Blair'in denetiminde bir geçiş otoritesinin kurulması. Ancak tüm bunlardan sonra “Filistinliler kendi kaderini tayin etme/devlet kurma” koşullarına ulaşabilirler. Gördünüz mü? Ne zaman belirtilmiş, ne bir garanti verilmiş. Böyle bir plan bu.Bir daha soruyorum; Hamas olsanız kabul eder miydiniz?

Bir daha yazayım da iyice yerleşsin hafızalara: Filistin Yönetimi’ne, ancak “reform programını tamamladıktan” sonra topraklarını yönetme izin verilecek. Bu arada, sadece kamu hizmetlerinin, belediyelerin günlük işleyişinden sorumlu olan teknik, apolitik bir Filistin komitesi tarafından oluşturulan “geçici geçiş yönetimi” olacak. Bu yönetim Irak Kasabı Blair ile Trump’ın başkanlık ettiği bir “barış kurulu” tarafından denetlenecek. Küçültmeyi, aşağılamayı görüyor musunuz?

Katil basın toplantısında bir de şunu yaptı; Donald Trump’ın “Filistin Devleti’ni reddetmesini memnuniyetle karşıladığını” açıkladı. Devlet talebi plana dahil edilseydi, İsrailli katile göre bu “teröristleri” ödüllendirecek, güvenliği zayıflatacak, İsrail'in varlığını tehlikeye atacak bir sonuç doğurabilirdi.

Planda Filistin Yönetimi’ne önerilen yukarıda sözünü ettiğim reform baskısına katil de bir iki ek yaptı. Bakın Filistin Yönetimi’nden ne istiyor: “Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı yürütülen hukuki mücadeleyi sonlandır”. Yani hakkında bu kurumlardan ceza kararı çıkan herif tüm suçları için cezasızlık talep ediyor. Trump’ın “samimi çaba gösterdiği” plana göre İsrail Gazze’den üç aşamalı olarak çekilecek. Ne zaman peki? Belli değil. Zaman yok. Katilin paşa gönlü ne zaman isterse.

Trump ile katil dalga geçmişler görüldüğü gibi. Hem dünyayla, hem de Filistinliyle.

Katil “Filistin Devleti’nden söz etmediği için” Trump’ı kutlarken, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır liderleri de “samimi barış planı” için Trump’ı kutlamışlar. Liderliğinizi sevsinler sizin.

Trump da öyle bir ademoğlu ki, kime ne tarafını dönse o tarafı birilerinin takdir edecek yerlerine değiyor.

Ballı hergele.