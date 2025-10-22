Dünya savaşa mı hazırlanıyor?

Aslında “Dünya’nın çivisi çıktı”.. Başta bölgemiz, dünyanın dört bir köşesinde her boydan savaş yakıp duruyor. Ama DÜNYA SAVAŞI deyince aklımıza gelen elbette bambaşka bir boyut.

Ve korkarım kapımızda!

İlk sinyaller, iki büyük savaşın en kritik aktörü Almanya’dan geldi.

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi, 35 yıl sonra ilk kez doğrudan savaş ihtimaline dikkat çekerek vatandaşları uyardı. 10 günlük gıda ve su stoku yapmaları çağrısında bulundu.

Federal İstihbarat Servisi Başkanı Martin Jager da “olası bir savaşın hayal değil, gerçek bir tehdit” olduğunu söyleyerek.. “Artık hedef tahtasındayız, gevşememeliyiz,” dedi.

Resmi ajandaya göre, 2030 yılına kadar Rusya ile savaş ihtimali yüksek.

Hazırlıklar da bu doğrultuda yapılacak.

Tehdidin ne kadar ciddiye alındığına dair en ciddi işaret de zorunlu askerliğin yeniden uygulanması tartışmasıyla geldi.

Almanya’daki bu “teyakkuz” haline; bir de aşırı sağcı, yani savaşı körüklemekten kaçınmayacak AFD partisinin oylarının yüzde 20 seviyesine çıkışını ekleyin.

Vay ki vay!

*. *. *

Almanya.. Ve başta doğu komşuları olmak üzere AB üyesi ülkeler diken üstünde yaşarken, Rusya da gerilimi tırmandırdıkça tırmandırıyor.

Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “26 Avrupa ülkesinin Ukrayna’ya güvenlik garantisi" verdiğini açıklamasıyla verdi veriştirdi:

“Rusya, böyle bir planı kabul edemez. Sunulan plan NATO askerinin Rusya sınırlarına dayanması anlamına gelir. Bu durum bizim güvenliğimiz için tehdit. Ukrayna ihtilafının patlak vermesinin başlıca nedenlerinden biri de zaten buydu. Özellikle savaş devam ederken bizim onayımız alınmadan uygulanacak Avrupa planı Ukrayna’ya ayak basacak askerleri meşru hedefimiz haline getirir.”

“SON DAKİKA”: Derken, Beyaz Saray’dan “Trump - Putin buluşması iptal” açıklaması geldi. İki hafta içinde, muhtemelen Budapeşte’de yapılması planlanan görüşme özellikle Avrupa’da ılımlı rüzgarlar estirmişti. Bu açıklamayla önce batı medyası alarma geçti. Hükümetlerin tepkisi de bugüne kaldı.

*. *. *

Buralarda ortam böyle ısınırken Kürenin öteki ucundan.. 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın yanında yer alan Japonya’dan da kritik bir haber geldi.

Ülkenin ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi, parlamentodan güvenoyu alarak göreve başladı.

Kadın başbakan deyince akla dünyada Thatcher, bizde Çiller geliyor malum!

Ne var ki, her ikisi de kadın deyince akla gelen her türlü güzel vasıftan uzaklığıyla tarihe geçti.

Takaichi de onlardan farklı olmayacak.

Zira muhafazakar.. Hayır, aşırı muhafazakar.. Hatta SERT MUHAFAZAKAR bir lider.

“Demir Lady” ünvanlı Thatcher gibi, uzlaşmayı değil çatışmayı seviyor. Japonya'nın pasifist anayasasının revize edilmesini istiyor.. İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaş suçlarından mahkum olanların isimlerinin de yer aldığı tartışmalı bir savaş tapınağını sık sık ziyaret ediyor.”

*. *. *

Elbette şunu da eklemek gerekiyor: özellikle 2. Dünya Savaşı ABD’deki büyük buhran sonrası patladı. Amerika şimdilerde yine sıkıntıda. Zira Trump sosyal yardımları budadı. Göçmenleri sınır dışı etme kararı aldı.

Ve bizim medyamızda yeterince yansımasa da milyonlar Trump karşıtı protestolarla sokaklara döküldü.

Karşılığında O da bazı eyaletlere tankları toplarıyla asker gönderdi..

Yani, savaş ABD için önce “içerde” başladı.

*. *. *

Biz mi?

Haberi Bloomberg’den aldık.

Körfez ülkelerini ziyaret eden “Erdoğan Türkiye için, 28 adet ikinci el Eurofighter ve 16 yeni Tranche 4 talep edecekmiş.”

Haberde yazmıyor ama, küçük damat da herhalde savaşa hazırlık için harıl harıl çalışıyordur.

Savaş çıkar mı?

Çıkarsa hangi tarafta yer alacağımız belli de, acaba sonuçta bize maliyeti ne olur?

Bilemem.

Ama can kaybı ve yoksullukla insani faturanın dehşet boyutlarda olacağını şimdiden söyleyebilirim!

Önce ne demek istediklerini anlayamayıp şaşırdığım, Evrensel Gazetesi’nin dünkü manşeti zaten söylemiş: “Bari yoksulluk sınırında (Türk Iş’e göre 91 bin tl) ücret verin..”