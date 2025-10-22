ICE’ın “Torosları” ve yasadışı polisler

Başkan Trump’ın ikinci yönetimi başladığından bu yana, ABD Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) daha fazla gündemde.

Kamuflaj kıyafetli, yüzleri kapalı, kimlik numarası olmayan ajanlar, sivil araçlarla insanları sokaklardan topluyorlar.

Birçok Amerikalının dikkatini çeken ilk yüksek profilli örnek, Tufts Üniversitesi’nden Filistin yazısıyla hedef olan Türk öğrenci Rumeysa Öztürk olayıydı.

Rumeysa, maskeli ajanlar tarafından gözaltına alındı ve bir araca kondu.

Daha sonra serbest bırakıldı, ancak görüntü akıllarda kaldı ve bu soru ortaya çıktı: Bu ajanlar kim?

Bu endişe, yeni bir yasama girişimine ilham verdi.

Temsilci Grace Meng (D-NY) tarafından sunulan ICE Rozet Görünürlüğü Yasası.

Yasa, ICE ajanlarının birini sorgularken veya tutuklarken rozetlerini, adlarını ve kolluk kuvveti bağlılıklarını görünür şekilde göstermelerini gerektirecek.

Mantıklı, değil mi?

Ancak yasa henüz geçmedi; hâlâ Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi’nde bekliyor.

Uzmanlar, ICE ajanlarının kimliklerini gizlemesinin hem Anayasa’yı hem de demokratik polislik temel ilkelerini ihlal ettiğini belirtiyor.

Yüzleri kapatmak ve kimlikleri göstermemek, plakasız araçlar, hesap verebilirliği ortadan kaldırır ve otoriter uygulamalara yakınlaşır.

ABD'de göçmenlik statü kaybı en çok Filistin meselsine karışan kişilerin başına geldi. Bu kişiler buradan vuruluyor.

Bunun dışında demokrat eğilimli şehirlerde süren sokak taramaları da artarak illegal göçmenleri hedef alıyor.

Bunların bir kısmı çete üyesi olmaktan zaten takipte olan kişiler.

Ama demokrat şehirlerde genel bir sokak avı olduğu aktarılıyor.

Arama Emri Olmadan Ev Girişleri

ICE, Mart 2025’te Başsavcı Pam Bondi tarafından imzalanan bir memorandumun ardından evlere yargı izni yani arama emri olmadan girmeyi giderek artırdı.

Bu kararname, modern göçmenlik uygulamaları için niyetlenilmemiş olan 1798 tarihli Yabancı Düşmanlar Yasası’na dayanıyor…

Anayasa uzmanları, bunun Dördüncü Değişiklik etrafından bir kestirme yol olduğunu söylüyor.

Bu ayın başında, Chicago’da bir ABD Bölge Yargıcı, ICE’in arama izni olmadan tutuklamalar yaparak önceki bazı kararları ihlal ettiğine hükmetti.

Yargıç, ajanların yeniden eğitilmesini ve Operation Midway Blitz kapsamında yapılan tüm tutuklamaların aylık olarak raporlanmasını emretti.

Bu operasyon sırasında, bazıları görünüşe göre herhangi bir adil yasal süreç olmadan 1.500 kişi gözaltına alındı.

Ve “Yasadışı Göçmen” Polis Memurları

Olaylar zaten tuhafken, bir başka haber dikkat çekti!

Chicago banliyösünde görevli polis memuru Radule Bojović’in ABD’de yasadışı bulunduğu ortaya çıktı.

Daha önce de Maine’de benzer bir olayda Jamaikalı Jon Luke Evans, rezerv memur olarak görev yaparken ICE tarafından tutuklanmıştı.

Her iki şehir, Maine’deki Old Orchard Beach, ve Illinois’deki Hanover Park, var için dokunulmaz (sanctuary) bölgeler olarak kabul ediliyor.

Başkent Washington DC’de polis memurlarıyla tanışmış biri olarak, sonradan vatandaş olup polislik yapan kişiler biliyorum.

Hatta Kongre polisi içinde de bunlar görevli olabiliyor.

Ama belgesiz bir göçmenin rozet ve silah alabilmesi inanılmaz.

Chicago'da polisin bağlı olduğu yerel ünite olayın gözlerinden kaçtığını, polisin çalışma izni ibra ettiğini söyledi…

Peki ya güvenlik soruşturması? Orda da atlanmış...

Güler misin ağlar mısın!

ABD’de polis kademelerinde yeşil kart ile görev alınabiliyor.

Özellikle geldiğiniz ülkede polisseniz iki yıl kadar kısa sürede bile burda gerekli prosedürlerden geçip polis olabilirsiniz.

Latin Amerika ülkelerinden gelen polisler daha şanslı.

Ne de olsa Hispanik mahkumlar federal hapishane nüfusunun yaklaşık %29,8’sini oluşturmakta.

Bu istatistik 27 Eylül 2025 itibarıyla Federal Hapishane Bürosu (BOP) verilerine dayanmakta.

Ama polislik kademelerinde federal ve üst düzey güvenlik taraması gereken işlerde vatandaşlık gerekiyor.

Komşular Maskeli Ajanlara Karşı

19 Ekim’de “Wheeling, ILLINOIS — 19 Ekim 2025” başlıklı bir video sosyal medyada geniş yankı buldu.

Videoda Wheeling kasabasında gergin ve küfürlü bir diyalog görülüyor.

Maskeli ve kamuflajlı polis tarzı üniformalı birkaç kişi, iki Hispanik adamı kenara çekmiş…

Adamlar korkudan çok, şaşkın görünüyor.

Çünkü olayı çeken bir kişi, maskeli grubun neredeyse üzerine yürüyecek şekilde iki kişinin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Bir ajan “Biz emirleri senden almayız” diyor…

Adam bunun üzerine “Sen pedofil ve tecavüzcüden emir alırsın” diyerek üst mercilere olan güvensizliğini vurguluyor…

Bölge sakini haklarını bildiğini dile getiriyor ve yetkililerin otoritesine son derece provakatif şekilde meydan okuyor.

Ajanları para için çalışan “paralı askerler” olarak adlandırıyor ve alaycı bir şekilde kendisi ödeme yapmayı teklif ediyor.

Yüzlerini gizledikleri için onları korkaklıkla, tabiri caizle kibar ifademle “karı gibi olmakla” suçluyor.

Eril söylemlere en başta karşı çıkacak olanlar bile adama övgüler yağdırıyor ve sosyal medyada 'maskülenliğin böylesine can kurban' minvalinde mesajlar paylaşıyorlar.

Sonunda, maskeli kişiler siyah-beyaz araçlarına doğru çekiliyor.

Ajanlardan biri giderken durumu yatıştırmaya veya olası yasal sorunlardan kaçınmaya yönelik gibi görünen ölçülü bir ses tonuyla, “İyi günler” diyor

İki göçmen sokakta durdukları yerde kalıyor, şaşkın.

Video sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı ve övgü aldı; birçok izleyici, komşularını savunan kişi için cesaret sembolü olarak övgüde bulundu.

Diğerleri ise sahnedeki ajanların olağandışı sakinliği nedeniyle, olayın gerçek bir ICE operasyonu mu yoksa mesaj vermek amaçlı sahnelenmiş bir performans mı olduğunu sorguladı.

“Paralı” ICE Görevlileri

Bazı ICE operasyonlarında görevli kişiler tam zamanlı ajan değil, genellikle polis veya askeri geçmişi olan özel sözleşmeli geçici görevliler.

Gözaltı, nakil veya saha operasyonlarında ICE’e destek veriyorlar ama uzun vadeli denetim ve standart eğitime sahip olmadıkları biliniyor.

Eleştiriler onları “paralı asker” olmaları üzerine çünkü daha çok kamu hizmeti için değil, “para için” çalıştıkları algısı var.

Kamuflaj kıyafet ve maskelerle görev yapmaları, korku salıyor ve resmî yetki ile özel güç arasındaki sınırı belirsizleştirebiliyor.

Sosyal medyada dolaşan videoda, maskeli personel bazı gözlemcilere göre paralı geçici sözleşmeli görevliler.

Kariyer ICE ajanları gerektiğinde çekinmeden agresif davranabilirken, bu videodaki maskeli personelin o kadar küfre çekingen ve temkinli davranması tuttukları adamları bırakması ilginç.