Son dakika... Battal Gazi serisinde hayat verdiği Zıpzıp karakteriyle tanınan Yeşilçam'ın usta ismi Necdet Kökeş hayatını kaybetti.

Yeşilçam'da Battal Gazi serisinde canlandırdığı Zıpzıp karakteriyle tanınan usta oyuncu Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Kökeş'in akciğerlerindeki sorunlar devam ettiği için solunumunu rahatlatmak amacıyla boğazına bir delik açıldığı öğrenilmişti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kökeş'ten acı haber geldi. 82 yaşındaki usta oyuncu hayatını kaybetti.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana’da doğan Kökeş, sinema kariyerine 1970 yapımı “Bütün Aşklar Tatlı Başlar” filmiyle başladı.

Kariyeri boyunca yaklaşık 100'e yakın filmde rol alan usta oyuncu, özellikle Cüneyt Arkın’la birlikte oynadığı Battal Gazi serisinde hayat verdiği “Zıpzıp” karakteriyle tanındı.

Kökeş, ayrıca Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor, Leblebi Tozu ve Avrupalı gibi filmlerde de izleyici karşısına çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

