Bahar Candan intihara kalkıştı!
Yayınlanma:
Ablası Nihal Candan'ın ölümünün ardından zor günler geçiren sosyal medya fenomeni Bahar Candan, annesine attığı "Ablamın yanına gitmek istiyorum" mesajı sonrası bir kutu ilaç içerek intihara teşebbüs etti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'a anoreksiya nervoza tanısı konulmuş, uzun süredir bu hastalıkla mücadele eden Candan, tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

Ablasının vefatının ardından zor günler yaşadığını söyleyen Bahar Candan'ın, önceki gece annesi Umut Candan'a "Ablamın yanına gitmek istiyorum" mesajını gönderdikten sonra bir kutu ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU

Umut Candan'ın durumu fark etmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bahar Candan’ı yaşadığı rezidansta bilinci kapalı şekilde buldu.

Hastaneye kaldırılan ve midesi yıkanarak hayata tutunan Bahar Candan, yaşananların ardından açıklamada bulundu.

"KEŞKE BENİ KURTARMASALARDI"

Posta'ya konuşan Candan, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar çok acımasız. Gülünce güldü diyorlar, ağlayınca şov yaptı diyorlar. Dayanamıyorum bu kadar acımasızlığa. Ablamı bu acımasızlık, zalimlik öldürdü. Şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar. Keşke beni kurtarmasalardı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

