Volkan Konak unutulmadı: Adını taşıyan salonda anıldı

Mersin'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan Volkan Konak Cumhuriyet Salonu’nda, “RE’ÇETE ile Volkan Konak Şarkıları” adıyla düzenlenen konsere yoğun ilgi gösterildi.

Konsere Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve eşi Senem Özyiğit’in yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katılım gösterdi.

Konserde Başkan Özyiğit’in oğlu Ali Deniz Özyiğit de sahne aldı.

Duygusal anların yaşandığı gecede konuşan Özyiğit gözyaşlarını tutamadı. Volkan Konak ile uzun yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu belirten Özyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım, bizim için çok anlamlı ve duygulu bir gece. Volkan Konak benim kardeşimdi, dostumdu. Onunla sohbet etmekten büyük mutluluk duyardım. Duruşuyla, doğruları söylemekten asla çekinmeyen bir insandı. ‘Bestelerimi sevmeyenle ahbaplık ederim ama Türkiye'yi ve Atatürk'ü sevmeyenle ahbaplık edemem’ derdi. Volkan’ım, buradayız… Senin sevenlerin burada. Şu anda sana, adını verdiğimiz Volkan Konak Cumhuriyet Salonu’ndan sesleniyoruz. Seni özledik Volkan’ım. Sen gidince her evden bir kişi eksildi. İyi ki benim dostumdun, iyi ki Türkiye senin gibi bir sanatçıyı tanıdı."