Ünlü yazar ötanaziyle yaşamına son verecek!

Kanadalı ünlü çocuk kitabı yazarı Robert Munsch, ötanaziyle ölüm için onay aldı. 80 yaşındaki yazara, 2021 yılında demans ve aynı zamanda Parkinson hastalığı teşhisi konulmuştu.

Munsch, ölüm tarihi için henüz bir karar vermediğini belirterek, "Gerçek anlamda konuşma ve iletişim kurma zorluğu yaşamaya başladığımda gideceğim. O zaman bileceğim" dedi.

Yazar, bu kararı almasında, erkek kardeşinin ALS'den acı çekerek ölmesini izlemesinin etkili olduğunu söyledi. "Onu tüm bu müdahalelerle hayatta tuttular. Ben de 'bırakın ölsün' diye düşündüm" şeklinde konuştu.

İLK OLARAK 2016'DA YASALLAŞTIRILDI

Kanada, ötanaziyi ilk olarak 2016 yılında yasallaştırdı. 2021'de ise yasa, hayati tehlikesi olmayan ancak ciddi ve kronik fiziksel rahatsızlıkları olan kişileri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Munsch'un kızı Julie, babasının bu kararı beş yıl önce aldığını belirtti.