Ünlü şarkıcının bagajından 15 yaşındaki kızın çürümüş cesedi çıktı
Ünlü şarkıcı D4vd'in otomobilinde çürümüş halde bulunan cesedin, kayıp olan 15 yaşındaki Celeste Rivas'a ait olduğu tespit edildi.

8 Eylül'de Los Angeles'taki bir otoparkta, polis ekipleri, çekici tarafından çekilen bir aracın bagajında çürümüş ceset buldu.

Geçen hafta Los Angeles Adli Tıp Kurumu, cesedin 157 cm boyunda, dalgalı siyah saçlı ve sağ işaret parmağında "Shhh" yazan bir dövmesi olduğunu açıklamıştı. Çürümüş halde bulunan cesedin, kayıp olan 15 yaşındaki Celeste Rivas'a ait olduğu tespit edildi.

KAYBOLDUĞUNDA 13 YAŞINDAYDI

Kaliforniya'da yaşayan Celeste Rivas, 5 Nisan 2024'te kaybolduğunda 13 yaşındaydı. Yetkililer, cesedin bulunduğu aracın, otoparka getirilmeden önce birkaç gün boyunca Hollywood Hills'te terk edilmiş halde durduğunu belirtti. Teksas plakalı otomobilin, 20 yaşındaki şarkıcı D4vd yani gerçek adıyla David Anthony Burke adına kayıtlı olduğu belirlendi.

KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

"Here With Me" ve "Romantic Homicide" gibi şarkılarıyla tanınan D4vd, ceset bulunduğunda turnesindeydi. Şarkıcının Seattle'daki konseri iptal edildi. Polis, D4vd'in soruşturma sürecinde işbirliği yaptığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

