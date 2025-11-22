Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

İtalyan pop müziğinin önde gelen şarkıcılarından Ornella Vanoni'nin 91 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

"L'Appuntamento" (Buluşma), "Senza fine" (Sonsuz), "Domani e’ un altro giorno" (Yarın Başka Bir Gün), "Una Ragione di Piu" (Bir Sebep Daha) gibi dünya genelinde hit olmuş şarkılarla ünlenen Vanoni'nin dün gece Milano'daki evinde kalp krizi geçirdiği belirtildi.

22 Eylül 1934'te Milano'da doğan ve kariyerine tiyatroda başlayan Vanoni, daha sonra şarkıcılığa geçiş yaparak 1961'de çıkardığı "Senza fine" şarkısıyla büyük çıkış yakalamış ve İtalyan pop müziğinin en etkili seslerinden biri olmayı başarmıştı.

MELONİ: MÜZİĞİMİZİN EŞŞİZ SESİ

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Müziğimizin eşsiz sesi, İtalyan kültürüne onlarca yıl yön veren ve nesillere zamansız şarkılarla eşlik eden Ornella Vanoni'nin vefatından dolayı en derin taziyelerimi sunuyorum. İtalya, bize eşsiz bir sanatsal miras bırakan eşsiz bir sanatçıyı kaybediyor" paylaşımını yaptı.

Kültür Bakanı Alessandro Giuli de İtalya'nın "en özgün ve rafine sanatçılarından birini" kaybettiklerini bildirdi.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da Milano'nun Vanoni'yi unutmayacağını kaydetti.