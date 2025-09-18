Ünlü şarkıcı 12 yaşındaki kızının yaşadıklarını anlattı: İzlemesi o kadar zor ki...

İngiliz şarkıcı ve sunucu Rochelle Humes, kızı Alaia-Mai'nin okulda zorbalığa maruz kalmasıyla sarsıldı.

İngiliz erkek grubu JLS'nin üyesi Marvin Humes ile evli olan ve üç çocuk annesi olan 36 yaşındaki Humes, kızının yaşadığı zorbalık nedeniyle bir anne olarak büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

"İÇİNİZDEKİ ASLANI ORTAYA ÇIKARIYOR"

"Ladies Who Launch" adlı podcast'e konuk olan Rochelle Humes, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu korkunç bir şey. En büyük kızım 12 yaşında. Ortaokulda ikinci yılına girdiği bu zorlu yaşta, kızlar arasındaki dinamikleri ve birbirlerine karşı nasıl davrandıklarını gerçekten fark ettim. Kendi kendime 'Aman Tanrım, eğer onu hayatta herhangi bir şeyden koruyabilseydim, bu olurdu' dedim. Bu durum, içinizdeki aslanı ortaya çıkarıyor."

Humes, kendisinin zorbalığa maruz kalmadığını ancak kızının şu anda bu durumu yaşadığını söyleyerek, "İzlemesi o kadar zor ki... Bu süreçte nasıl ebeveynlik yapacağımı bilmek de çok güç." dedi.