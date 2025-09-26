Ünlü sanatçıya vize tuzağı! 12 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan'ı dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, müşteki Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan'ın, İtalya vizesi başvurusu yapabilmek amacıyla "onlinevizebasvuru" isimli internet sitesi üzerinden şüpheli şahıslarla irtibat kurduğu belirlendi.

90 BİN LİRA GÖNDERDİ

Vize başvurusu işlemleri için pasaport ve belgeleri ile 90 bin lira para gönderen Turan'ın, daha sonra şüphelilere ulaşamadığı ve dolandırıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10'u Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Diğer şüphelinin ise il dışında gözaltına alındığı öğrenildi.

