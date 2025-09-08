Ünlü oyuncu yeni rolü için 31 kilo verdi: Artık böyle roller almayacağım!

Hollywood yıldızı Channing Tatum, yeni filmi Roofman için büyük bir fiziksel dönüşüm yaşadı. Ünlü oyuncu, canlandıracağı gerçek suçlu Jeffrey Manchester rolüne hazırlanırken kısa sürede tam 31 kilo verdi.

Önceki filmi Josephine için 109 kiloya kadar çıkan Tatum, bu kez 78 kiloya düştü. Oyuncu, bu hızlı kilo değişiminin bedenini yıprattığını ve çevresindekileri endişelendirdiğini söyledi.

"Başta 84 kiloya inmeyi hedeflemiştim ama çekimler sırasında daha da düşmeye devam etti. Aynaya baktığımda kendimi boş ve solgun görüyordum" diyen Tatum, bu süreçte yaşadığı yalnızlık ve açlık hissinin çok zorlayıcı olduğunu anlattı.

"VÜCUDA ÇOK AĞIR GELİYOR"

Instagram hesabından yaptığı açıklamada ise hayranlarına, bundan sonra kilo alıp verme gerektiren rolleri kabul etmeyeceğini duyurdu

"Artık böyle roller almayacağım. Vücuda çok ağır geliyor ve toparlanması çok zor. Ama insan bedeninin ve iradesinin neler yapabileceğini görmek inanılmazdı."