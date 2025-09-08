Kanserle mücadele eden efsane şarkıcı hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden efsane şarkıcı hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Uzun süredir kanserle mücadele eden efsane şarkıcı Rick Davies, 81 yaşında hayatını kaybetti. Supertramp’in kurucusu olarak müzik dünyasında iz bıraktı.

Efsane İngiliz rock grubu Supertramp’in kurucu üyesi Rick Davies'in, uzun süren kanser mücadelesinin ardından 5 Eylül Cuma günü New York’taki evinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Grup, Davies’in vefatını duyuran açıklamasında, "Rick Davies’in uzun süren bir hastalık sonrası vefat ettiğini üzülerek bildiriyoruz. Onu tanıma ve birlikte sahne alma ayrıcalığına 50 yılı aşkın süre sahip olduk. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

rick-davies-vefat.jpg

Mankenlikten köy hayatına geçiş yaptı: İstanbul'da yaşamak istemiyorum!Mankenlikten köy hayatına geçiş yaptı: İstanbul'da yaşamak istemiyorum!

81. YAŞINI KUTLAMIŞTI

Davies’in vefatı, hayranları ve müzisyenler arasında büyük üzüntü yarattı. Besteci Bear McCreary, "Supertramp’in Rick Davies’inin hayatını ve müziğini gözyaşlarıyla kutluyoruz. Nesiller boyu yetenekliydi, ‘Bloody Well Right’ gibi on yılın en ikonik şarkısını yazdı. Ailesine başsağlığı ve minnettarlık gönderiyorum" ifadelerini paylaştı.

Rick Davies, 22 Temmuz’da 81. yaşını kutlamıştı.

rick-davies.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Magazin
Ünlü oyuncu yeni rolü için 31 kilo verdi: Artık böyle roller almayacağım!
Ünlü oyuncu yeni rolü için 31 kilo verdi: Artık böyle roller almayacağım!
Mankenlikten köy hayatına geçiş yaptı: İstanbul'da yaşamak istemiyorum!
Mankenlikten köy hayatına geçiş yaptı: İstanbul'da yaşamak istemiyorum!