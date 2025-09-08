Kanserle mücadele eden efsane şarkıcı hayatını kaybetti

Efsane İngiliz rock grubu Supertramp’in kurucu üyesi Rick Davies'in, uzun süren kanser mücadelesinin ardından 5 Eylül Cuma günü New York’taki evinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Grup, Davies’in vefatını duyuran açıklamasında, "Rick Davies’in uzun süren bir hastalık sonrası vefat ettiğini üzülerek bildiriyoruz. Onu tanıma ve birlikte sahne alma ayrıcalığına 50 yılı aşkın süre sahip olduk. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Mankenlikten köy hayatına geçiş yaptı: İstanbul'da yaşamak istemiyorum!

81. YAŞINI KUTLAMIŞTI

Davies’in vefatı, hayranları ve müzisyenler arasında büyük üzüntü yarattı. Besteci Bear McCreary, "Supertramp’in Rick Davies’inin hayatını ve müziğini gözyaşlarıyla kutluyoruz. Nesiller boyu yetenekliydi, ‘Bloody Well Right’ gibi on yılın en ikonik şarkısını yazdı. Ailesine başsağlığı ve minnettarlık gönderiyorum" ifadelerini paylaştı.

Rick Davies, 22 Temmuz’da 81. yaşını kutlamıştı.