Mankenlikten köy hayatına geçiş yaptı: İstanbul'da yaşamak istemiyorum!

66 yaşındaki eski manken ve sinema oyuncusu Engin Koç, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak için memleketi Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kendi evini yaptırdı.

1980 ve 90’lı yıllarda podyumlarda boy gösteren ve birçok filmde rol alan Koç, eşi Pınar ve oğlu Burga ile birlikte köyde yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

"BURADA İNSAN KENDİSİYLE TANIŞIYOR"

Koç, İstanbul’un kalabalık ve enerjisinin insanı yorduğunu belirterek, "İstanbul’da artık yaşamak istemiyorum. Burada insan kendisiyle tanışıyor, doğayla iç içe huzur buluyor" dedi. Köy hayatının kendisine bir ressamın tuvali gibi geldiğini anlatan Koç, toprakla uğraşmayı ve mevsimlerin değişimini gözlemlemeyi çok sevdiğini söyledi.

Mankenliği kariyerinde en sevdiği iş olarak tanımlayan Koç, sinema ve dizilerde de önemli projelerde yer aldı. Türkiye’yi yurt dışında temsil etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Koç, artık sakin bir hayat sürmeyi tercih ettiğini belirtti.

Eşi ve oğlu da köydeki yaşamdan büyük keyif aldıklarını, doğayla baş başa olmanın aileye huzur verdiğini söyledi.

