Ünlü oyuncu ikinci kez hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
91 yaşındaki ünlü Fransız oyuncu Brigitte Bardot, bir ay önce geçirdiği operasyonun ardından bu yıl ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

Fransız sinemasının efsane ismi Brigitte Bardot, bu yıl ikinci kez sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

91 yaşındaki oyuncu, Toulon'daki bir hastanede tedavi altına alındı. Bu durum, yalnızca bir ay önce geçirdiği ciddi bir cerrahi operasyonun ardından yaşandı. Bardot, operasyon sonrası evine dönmesinden yaklaşık iki hafta sonra tekrar hastanelik oldu.

Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında hastane tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'ÖLDÜ' HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bardot, kısa süre önce sosyal medyada hakkında yayılan ölüm söylentileriyle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu iddialara sert tepki göstermişti:

"Öldüğümle ilgili bu sahte haberi hangi aptal başlattı bilmiyorum ama iyi olduğumu ve pes etmeye niyetimin olmadığını biliyorum. Aklı başında olanlara iletmek isterim."

